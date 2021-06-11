Dolar ve Avro'da son durum

11 Haziran 2021 Cuma, 09:20

Bugün iç piyasada Nisan ayı sanayi üretimi ve ismi bugün değiştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Piyasalar yön belirleyici gelişme olarak ise Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in görüşmesini bekliyorlar.

Asya borsaları, ABD tüketici fiyatlarını etkileyen tek seferlik unsurların, Fed'in artan enflasyonun geçici olacağına dair görüşünü desteklemesiyle yükselirken ABD tahvil getirileri üç ayın dip seviyesine geriledi.

Bazı ekonomistler, TÜFE'deki artışın ekonominin yeniden açılmasıyla ilgili kısa vadeli düzenlemeleri yansıttığını söylerken birçok yatırımcı Fed'in ekonomik büyümedeki toparlanmayı oldukça iyi idare ettiğinden emin görünüyor.

ABD tüketici fiyatları Nisan ayındaki %4.2'lik artışın ardından Mayıs ayında %5 ile Ağustos 2008'den bu yana yıllık bazda en büyük artışı kaydetti. Enflasyondaki yükselişte uçak bileti ve ikinci el araç gibi son dönemde fiyat artışı görülen ürünlerin etkili olması ise ise yükselişin çok da uzun sürmeyeceği ve enflasyonun yakın dönemde faizlerin yükselmesine yol açmayacağı beklentisini güçlendirdi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi dün %1.459'da kapandıktan sonra %1.4340 ile üç ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvil getirisi %2.170 ile 26 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ABD enflasyonunun geçici bir süreç olacağı ve Fed tarafından yeni bir aksiyona neden olmayacağı görüşü dün gelişmekte olan para birimlerini destekleyen en önemli unsur oldu.

Haziran başında 8.88, hafta başında 8.70'e yakın seviyelerde olan dolar/TL en düşük 8.42'ye kadar indi.

Kur saat 0859'da 8.4255/8.4440 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 10.2741/10.2920 sepet bazında TL 9.3543/9.3680 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise bu sabah aynı saatte 371/375 seviyesine geriledi.

Reuters anketine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksinin, geçen yıl devrede olan salgın hastalık önlemlerinin yarattığı baz etkisi ile Nisan ayında %65 artış ile yükselişini onbirinci aya taşıması bekleniyor.

TCMB'DEN FAİZ İNDİRİM ZAMANLAMASI BİDEN GÖRÜŞMESİ İZLENİYOR

Türkiye'de politika faizinin %19 ile benzer ülkelere göre yüksek seviyelerde bulunması TL'yi destekleyen en önemli unsur olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki düşük faiz çağrısıyla 8.88'e sıçrayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun para politikasında erken gevşeme beklentilerinin tamamen ortadan kalkması gerektiği açıklaması sonrası yönünü aşağı çevirdi.

TCMB'nin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini hala taşıyorlar. Bu da TL'de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Ancak TCMB bugüne kadar faiz indirimi yönünde bir adım atmadı

Goldman Sachs tarafından dün yayımlanan bir raporda da TCMB'nin önümüzdeki dönemde faizleri düşürmek için daha fazla baskı altında kalabileceğine dikkat çekildi. Raporda Erdoğan'ın yaz aylarını işaret etmesine rağmen TCMB'nin ancak dördüncü çeyrekte bir faiz indirimi gerçekleştirebileceği öngörüsünün korunduğuna da dikkat çekildi.

Piyasalarda yön belirleyici olarak Türkiye ABD ilişkileride takip ediliyor. Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın haftaya Pazartesi günü yapacağı görüşme öncesi diplomasi trafiği sürüyor.

Ankara ve Washington, ABD'nin yaptırım başlatmasına neden olan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri, iki ülkenin Suriye konusunda izlediği birbiriyle çelişen politikalar, ABD'nin sorun teşkil ettiğini düşündüğü Türkiye'nin insan hakları alanındaki performansı nedeniyle bozulan ilişkileri düzeltmekte zorlanıyorlar.

İki NATO müttefiği aynı zamanda Dağlık Karabağ çatışmaları ve Ankara'nın doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına dair farklı görüşlere sahipler ancak Türkiye'nin ABD'nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da oynayacağı potansiyel rol iki ülke arasında bir işbirliği ortamı sağlayabilir.