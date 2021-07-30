Dolar ve Avro'da son durum (30.07.2021)

Dolar 8,4850 liradan, avro ise 10,0850 liradan güne başladı.

İHA
30 Temmuz 2021 Cuma, 09:26
Dolar ve Avro'da son durum (30.07.2021)
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İstanbul Kapalıçarşı’da 8,4830 liradan alınan dolar 8,4850 liradan, 10,0830 liradan alınan avro ise 10,0850 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 8,49 liradan, avro ise 10,09 liradan satılmıştı.


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