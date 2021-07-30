Dolar ve Avro'da son durum (30.07.2021)
Dolar 8,4850 liradan, avro ise 10,0850 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 8,4830 liradan alınan dolar 8,4850 liradan, 10,0830 liradan alınan avro ise 10,0850 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 8,49 liradan, avro ise 10,09 liradan satılmıştı.
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