Dolar yeniden 7 lirayı aştı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 12:13

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, bayram tatili öncesi son işlem gününde yüzde 0.14 yükselişle 1.137,17 puandan açıldı. Açılışın ardından yön değiştiren endeks, saat 12:17'de yüzde 0.473 ekside.

Dolar/TL kuru, Fed'in Temmuz toplantısının ardından dalgalı bir seyir izledi. Erken saatlerde 7.0075'e kadar çıkan kur, Perşembe günü kazançlar ve kayıplar arasında dalgalanmasının arıdndan saat 12.17'de 7.005 seviyelerden alıcı buldu.

Dolar, Fed sonrasında önemli piyasa paraları karşısındaki gün içi kayıplarını azalttı. Dolar Endeksi (DXY) 93.510 puanda seyrediyor.

Türkiye'de 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi yüzde 11.53 seviyesinde sabit kaldı. 10 yıllıkların faizi yüzde 13.06'da fazla değişmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 11.8 artarak 82.2 değerine yükseldi.

FED FAİZ DEĞİŞTİRMEDİ

Fed, Temmuz toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak faizde değişikliğe gitmeyerek, koronavirüs pandemisinden inişli çıkışlı toparlanma sürecinde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçların kullanılacağı taahhüdünü yineledi.

Fed Başkanı Powell, Temmuz toplantısının sonrasında yaptığı açıklamalarda pandeminin enflasyon üzerinde çok önemli etkileri olduğunu vurguladı, ekonomik görünüme dair ciddi bir belirsizlik olduğunu belirtti.

Banka tarafından Çarşamba günü yapılan ayrı bir açıklamada dolar likiditesi için swap ve repo desteklerinin süreceği bildirildi.

Piyasayı etkileyebilecek küresel gelişmeler tarafında ABD'li teknoloji devlerinin bilançoları takip edilecek. Apple, Amazon.com ve Alphabet Perşembe günü finansallarını açıklayacak.

ALTIN 2.000 DOLAR DİRENCİ SONRASI GERİLİYOR

Altın, Fed'in koronavirüsten tahrip olan ekonomiyi destekleme konusundaki güvencesini yinelemesi sonrası risk iştahındaki artışla geriledi. Altının 2,000 dolarlık fiyat seviyesini geçmesi beklentileri ise kısa dönemde direnç gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 1.965 dolara inerken, ABD altın vadelileri ise yüzde 0,3 artışla 1.960 dolara çıktı.