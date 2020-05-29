Dolarda son durum

29 Mayıs 2020 Cuma, 09:51

Dün 6.80 eşiğini aşan, günü de 6.8137'de tamamlayan Dolar/TL yeni güne yatay seyirle başladı. Bugün dolar küresel ölçekte değer kaybediyor, bu sabah itibariyla gelişen ülkelerde dolara karşı en iyi performansı Endonezya rupisi ve Güney Kore wonu sergiliyor.

Bayram nedeniyle yurt içi piyasanın kapalı olduğu Salı günü küresel piyasalarda artan risk iştahı ve dolar talebinin azalmasıyla kur yüzde 1'den fazla düşerek 6.80'den 6.69'a kadar çekildi ancak burada kalıcı olamadı.

Türkiye'de bugün ilk çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Bloomberg HT'nin anketine katılan ekonomistler yüzde 5.2'lik büyüme olmasını bekliyor. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 oranında büyümüştü. Yine bugün Nisan ayı dış ticaret dengesi açıklanacak.

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül Bloomberg HT'ye büyüme verisine dair "muhtemelen uzunca bir sürenin son güçlü verisiyle karşılaşacağız. Devlet harcamalarının katkısının yüksek olduğunu göreceğiz. Öncü göstergeler Ocak ve Şubat ayında iyiydi ama Mart'ta ciddi bozulma oldu ve tüm çeyreğin görünümünü değiştirdi" değerlendirmesini yaptı.