Dolarda son durum

03 Haziran 2020 Çarşamba, 09:53

Uzun süredir 6.80 bandında hareket eden Dolar/TL güne düşüşle 6.70'te başladı. Dün doların küresel piyasalarda düşüşüyle dolar, TL karşısında da yüzde 1.5'e yakın gerileyerek 6.81'den 6.69'a kadar çekildi. Diğer gelişen piyasalar da dolar karşısında bugün iyi performans gösteriyor.

Kur Mayıs ayı başında 7.26 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, swap görüşmelerine dair haber akışı kurun zirveden düşüşünde etkili olmuştu.