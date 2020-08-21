Dolardaki yükseliş bilançoları vuruyor

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Ocak ayında 6 liranın altında olan doların aradan geçen 8 ayda 7.5 lira bandına yaklaşması tüccar ve sanayicileri endişelendirdi.

Yılbaşından bu yana TL’nin yaklaşık yüzde 25 değer kaybı yaşadığını hatırlatan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Bu durum, piyasada iş yapan tüccarı, imalatçıyı ve sanayiciyi zor durumda bıraktı. Müşterilerine kur farkını yansıtamayan ve maliyetlerinde ciddi yükseliş yaşayan işletmeler nakit akışında zorluk yaşıyorlar. Özellikle iç pazarda ara malı kullanıp dolar ile ithalat yapan ve iç piyasaya TL ile satış yapan işletmeler, TL/ dolar değer kaybı sebebiyle bilançolarında ciddi zararla karşılaşıyorlar” diye konuştu.

DÜŞÜK KOMİSYON

Salgın sonrası alınan tedbirlerle az da olsa rahatlayan KOBİ’lerin, bugün dolar nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan Önel, şöyle devam etti: “Kamu bankaları öncülüğünde aynı zamanda ticaret odalarının katkıları ile ileri tarihli düşük komisyonlu, vadeli dolar bağlanmasında özellikle imalatçılara ve tüccara destek olunması piyasayı rahatlatacağı gibi fiyat oynaklıklarını da azaltacaktır.”