Dolardan yeni rekor!

Merkez Bankası'nın sabit tuttuğu faiz kararı sonrası dolar yeni haftaya artışla başlayan dolar rekor tazelemeye devam ediyor.

ANKA
29 Ekim 2020 Perşembe, 16:09
Dolardan yeni rekor!
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL 8.3285 seviyesine yükselerek rekorunu yeniledi. Avro/TL ise 9.75 seviyesinde bulunuyor.


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