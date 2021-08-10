‘Domina’ dizisinin kadın oyuncuları: Masada olmazsak temsil edilmeyiz

10 Ağustos 2021 Salı, 12:15

Antik Roma’da geçen “Domina” bugüne dek izlediğimiz entrika dolu tarihi dizilerden bir hayli farklı. Bir kere başrolünde güçlü bir kadın var ve dizi yüzyıllar önce, kadının belki günümüzdekinden çok daha toplum dışına itilmiş olduğu bir dönemde Roma’daki iktidar odaklarının merkezinde nasıl yer aldığını anlatıyor. İmparator Augustus’un eşi Livia Drusilla’nın gerçek hayatından hareketle çekilen dizide sonradan Domina adıyla hitap edilen Drusilla’yı iki farklı oyuncu canlandırmış. Kasia Smutniak’ın başrolü üstlendiği yapımda Domina’nın gençliğini ise Nadia Parkes oynuyor. Oyuncularla çevrimiçi bir araya geldik ve aklımızdaki soruları sıraladık. Önce, rol gereği dizide sıklıkla birlikte görülen Claire Forlani (Octavia), Christine Bottomley (Scribonia) ve Colette Tchantcho (Antigone) ile sohbete başladık.

Colette Tchantcho

“Domina” hiç şüphesiz bir kadın hikâyesi. Dizideki olayların itici gücünü kadın karakterler oluşturuyor ve zaten bir kadının iktidar mücadelesini izliyoruz. Bugün benzer koşullar sürüyor mu?

Colette Tchantcho: Scribonia’nın söylediği bir şey geliyor akla, kelimesi kelimesine değil ama: “Her şeye hakkın olduğunu sanıyorsun ama sahip oldukların bir anda senden çalınabilir, tıpkı benim başıma geldiği gibi.” Bu her şeyi özetliyor aslında. Her ne kadar perde gerisinden birçok şeyi etkin altına alabilsen de başına gelen en ufak bir şey, basit bir boşanma örneğin, hayatını değiştirebiliyor, sana verilen kıymeti belirleyebiliyor. O dönemdeki şiddete baktığımda -Julia mesela tecavüze uğruyor- şunu düşünüyorum: Ortadoğulu bir kadın olarak bugün hâlâ kızlarımızı koruyabilmek için erkek çocuklarımızı nasıl büyütmemiz gerektiğini konuşuyoruz. İşte dizi de kadının toplumun eğitilmesinde, bireylerin yetiştirilmesinde nasıl bir rolü olduğunun altını çiziyor.

Christine Bottomley

PATRİARKA SOĞAN GİBİ

Christine Bottomley: Dizide Scribonia bir yerde kızına şöyle diyor: “Her şeye sahipsin, özgürlüğün hariç.” Yani çok prestijli bir masada çok önem verilen bir yere oturtulmuşsun ama yine de bir özgürlük hissin yok. Bence bu bizim yaşadığımız çağın kadınlarına da çok hitap ediyor. Biz üçümüz de örneğin, oyuncu olarak kendimizi çok emniyette hissetmediğimiz durumların içine çekilmişizdir.

Claire Forlani: Yaşadığımız dünyada patriarkal unsurlar için ilginç durumlara tanık oluyoruz. Ve bir soğan gibi, soydukça yeni bir katmanla karşılaşıyorsun. Ayrıca ne denli şartlanmış olduğumuzu da görüyoruz. Ben mesela bir erkeği otomatik olarak iktidar konumunda görmeye çok şartlanmışım, onu fark ettim. Bu çok şaşırttı beni çünkü kendimi hep eşit düşünürdüm erkeklerle... İşin aslı şu ki bu bizim DNA’mıza işlemiş. “Domina” bunu da gösteriyor bize bence ve kelimenin tam manasıyla DNA’mızı yeniden eğitmeliyiz... Erkekler zorba olmayı seçtiler ve biz kadınlar bir şekilde hayatta kalmanın yollarını bulmalıydık. Ve farklı bir şekilde savaşmak zorundaydık, perde arkasından, çocuklarımız üzerinden, kocalarımız üzerinden... Bugün farklı mı ki?

Claire Forlani

Dizideki cümle, yani “Hayatta kalmanın ilk kuralı iktidarda olmaktır” bugün hâlâ geçerli mi sizce?

Tchantcho: Kesinlikle. Bugün çözmeye çalıştığımız strateji geçmişte de var olanın aynısı bence yani kadınlar nasıl masada daha çok sandalye kazanabilir? Parlamentoya baktığımda yeteri kadar kadın parlamenter olmadığını görüyorum. Ve bunun sebebi kadınların eğitimsiz ya da beceriksiz olmaları değil...

Forlani: Geçen gün bir şey okudum, bugüne dek Batı tıbbının geliştirdiği tedavi ve ilaçların yüzde 80’i erkekler üzerinde uygulanmış, denenmiş. Ve her kadına uygulanan dozaj aslında erkek dozajı... Colette’in de dediği gibi, hep onun dediklerini tekrar ediyorum (gülüyor), masada bir yerimiz olmadan biz gerçek anlamda temsil edilmeyeceğiz.

Kasia Smutniak

NEREDEN GELDİĞİMİZİ ANLAMAK ÇOK ÖNEMLİ

“Livia Drusilla gibi tarihteki ilk feminist diyebileceğim bir kadını canlandırmak hayatımın dönüm noktalarından biriydi” dediniz. Onun hangi özelliklerini sevdiniz?

Kasia Smutniak: Hayatını kadın haklarına adamış biri Livia, bu haklar için savaşmış, kendisi için, ailesi için... Bir bakıma gerçekten de ilk feminist denebilir onun için. Hayatta kalabilmek için gücü kullanmış, kendi yararı için değil de hayatta kalabilmek için, bu önemli bence. Livia ile olmak benim için bir hayli farklıydı çünkü ben Roma’da yaşıyorum, 20 yıldır neredeyse. Etrafımızda hâlâ ne kadar çok Livia olduğunu gördük. Tabii ki Augustus da var, hem de çok daha fazla... Roma’yı farklı bir bakış açısıyla yeniden keşfetmek de ayrıca çok iyi geldi bana. Çok özel bir deneyimdi.

Nadia Parkes

Peki sizce, “Domina” dünyanın dört bir yanındaki kadınlara hangi mesajı veriyor?

Nadia Parkes: Bana sorarsanız şunu anlamamız çok önemli: Kadınlar çok öncelerden beri o güce sahipti ve bugün de kadınların tarihteki tüm o kadınların kendilerinin arkalarında olduğunu bilmesi gerek. Bilmeleri gerek ki o kadınlar bizler için çok şey yaptılar ve bugünkü yerimizi onlara borçluyuz. Eşitlik söz konusu olduğunda daha alınacak çok yolumuz var ama geriye bakıp da tarihteki kadınların ne çok engeli yıktığını görmek bugünün kadınları için müthiş bir güç veriyor olmalı.

Smutniak: Livia sayesinde, ben kendi korkularımın nereden kaynaklandığını anlamış oldum. Anne olarak, kadın olarak, birinin kızı olarak korkularımdan bahsediyorum: Yeterli olamamak korkusu, yanlış yerde olmak korkusu, çok fazla hata yapmaktan korkmak... Ben de iki çocuk annesiyim ve aslında ne kadar özgür olduğumu fark ettim. Çocuklarım için belli kararları verme özgürlüğüm ya da anne olmak veya olmamak için karar verme özgürlüğüm var bugün. Antik Roma’da buna imkân yoktu. Nereden geldiğimizi anlamak çok önemli bence, eskiden her şeyin ne kadar zor olduğunu anlamak... O meşhur başparmak işareti var ya, yukarı ve aşağı, yaşam ve ölüm... Bir çocuğa hayat veren kadınlar ama bir kızın yaşayıp yaşamayacağına karar veren erkekler... Bunu anlamak bugünkü erkekleri de anlamaktır... Ve tabii kadınları da.

Isabella Rossellini

KADIN BAKIŞI VE İTALYA BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Dünya sinemasının önemli yıldızlarından, kariyerinde sayısız sinemacıyla çalışmış, canlandırdığı karakterlerle sinema tarihine geçmiş Isabella Rossellini, dizide genelev işleten Balbina adlı bir karakteri canlandırıyor. Ünlü oyuncu İtalyan sinemasının devlerinden Roberto Rossellini’nin kızı olduğu için çocukluğunun geçtiği kente dönmekten çok mutlu olduğunu söylüyor sohbete başlarken.

Bu projede sizi özellikle çeken ne oldu?

Roma’yı anlatan diziler çekilmişti ama ilk kez bir kadın başkarakterin bakış açısından anlatılacaktı. Bu beni çok çekti tabii ama İtalya’da çekilecek bir dizide rol almak da bir o kadar çekiciydi benim için. Ben daha yaşlıca bir Madame’ı oynuyorum, tamamen acımasız, güçlü, sert bir kadınım. Kimseyi memnun etmek zorunda değilim, istemediğim hiçbir şeyi yapmak zorunda değilim, neysem oyum... Böyle bir karakteri oynamak da eğlenceliydi.

Sinema-dizi sektöründeki kadın erkek dengesinin değişimini nasıl yorumluyorsunuz?

Elbette kadınlara ve kadınların kendilerini ifade ediş şekline ve hatta kadın yönetmenlere bir ilgi olduğu açık. Benim oynadığım bölümler örneğin kadın bir yönetmen tarafından çekildi. Bu bile yeni ve alışılmadık bir şey. Yani evet gladyatörler hakkında filmler izledik, savaşlar hakkında filmler izledik, Roma İmparatorluğu’nda geçen ve iktidar kavgalarını ele alan filmler izledik ama bunların hiçbiri kadınlara adanmış değildi. Aklıma gelen tek örnek “Kleopatra”. Bu elbette beni çok cezbetti zira bir kadın olarak kadın haklarıyla ilgiliyim. Kadınların tarihte bu haklar için neler yaptığını da merak ediyorum, nasıl kazanmışlar, nasıl kaybetmişler? Kadınlar elbette Roma döneminde bugünkü haklara sahip değillermiş ama tamamen de bu haklar ellerinden alınmış değilmiş. Aile hukukuna bakın örneğin... Kadınların hakları varmış ama erkeklerle aynı haklara sahip değillermiş tabii. Ama çocuklu bir dul kadın yaşadığı evin sahibi olabiliyor ve kendi parasının kontrolünü ele alabiliyormuş, saygı görüyormuş...