Dönerin en iyi 20 adresi

27 Mart 2021 Cumartesi, 15:59

Mehmet Yaşin

İyi bir döner kaliteli etten yapılır. Etin sinirlerinden iyice ayıklanması gerekir. Eti yumuşatacak sosta iki gün bekletilmelidir. Şişe takarken yağ oranına çok dikkat etmeli. Yağ az olursa döner kuru olur. Ocakta meşe odunu yakılmalı. Et bıçak kalınlığında kesilmelidir. Etin üst yüzü kızarmış alt yüzü pembemsi olmalı.

Beşiktaş Tarihi Karadeniz Döner

Telefon: (0212) 261 76 93

Beyti

Florya / İstanbul

Telefon: (0212) 663 29 90

Bayramoğlu Döner

Kavacık / İstanbul

Telefon: (0216) 413 00 45

Kasap Osman

Sirkeci / İstanbul

Telefon: (0212) 519 32 16

Metet

Kuzguncuk / İstanbul

(0216) 553 33 33

İntiba

İstanbul'da o noktada şubeleri bulunuyor. (www.intiba.com.tr)

Ebru Koralı (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Üyesi)

Tadım Döner Kars

Kars platosu yüksek rakımı ile hayvancılık açısından çok verimli bir bölge. Bahar ve yaz aylarını meralarda geçiren, doğal beslenen özel bir ırk olan Zavot türünün lezzeti ise bir başka. Kars’ta döner denilince ise Tadım Döner ilk tercih oluyor. Biraz yağlı olmakla birlikte bayağı ince kıyım bir biftek gibi incecik lavaşa sarılıp yeniyor.

Telefon: (0474) 223 89 81

Dönerci Hacıbaba Erzurum

Erzurum'un meşhur cağ kebabı dururken döner yenir. Erzurum’a özel bir tür olan mor koyun ırkından yapılan döner aynı cağ kebabında olduğu gibi yerinde yenirse ayrı bir tatta oluyor. Yanında bir sürü eşilikçi salata ile servis ediliyor, lavaşı ince ve lezzetli. Kadayıf dolmasına yer bırakın.

Telefon: (0442) 234 40 33

Acente’nin yeri Marmara Adası

Marmara Adasında sizi karşılayan bu lezzet, adanın doğal havasında özgürce dolaşan, kekik ve doğal ada bitkileri ile beslenen koyunların eti ile hazırlanıyor. Tombik ekmek arasında turşu ve patates kızartması ile veya da pilavın üzerinde. Telefon: (0266) 885 50 87

Kazım Erdem Tarihi Bursa kebapçısı

Beyoğlu’nun gizli lezzetlerinden, benim için tüm zamanların en iyisi.

Gerçek bir Bursa kebabının tüm bileşenleri mükemmel oranda ve çok kaliteli malzeme kullanılarak hazırlanıyor.

Bakır sıcak sahanlarda, kenarları hafif kıtır pidenin üzerinde incecik kesilmiş döner ve ince bir şiş, köz yeşil biber, az ama sıcak olarak dönerin altına saklanmış yoğurt, tadı hiç değişmeyen tereyağlı domates. Sos demiyorum, salça değil, hafif çevrilmiş domates. Birbirine geçmiş tatlar, büyük bir uyum içinde servis ediliyor.

Beyoğlu – İstanbul

Tel: 0212 2499742

Osman Serim (Yemek kültürü ve yiyecek içecek danışmanı)

İstanbul’da en öne biraz klasik olacak ama Bayramoğlu ve Tatar Salim’i koyarım. Döner aslında çok standart bir hazırlama, pişirme, sunum süreci olan bir üründür. Aşağı yukarı her yerde benzer bir yöntem ile hazırlanır ve sunulur. Tabii bilhassa Suriyelilerin çok yaygınlaştırdığı tavuk döner, Bodrum'da bir ara oldukça popüler olan sebze döner gibi farklı malzemeler de kullanılabilir. Döneri farklı yapan lezzeti, kokusu ve nasıl sunulduğudur. Etin kalitesi, kıyma veya parça et kullanılması, takılmadan önce uygulanan terbiye, baharat ve katkılar, ocağın gazlı, elektrikli veya kömürlü olması gibi faktörler, ince veya kalın kesilmesi dönerin kalite ve lezzetine tesir eder. Erzurum ve çevresinde popüler olan “Cağ” yani yatay döner ise oldukça farklı bir yöntem ile hazırlanır. Yurt dışında Türk mutfağının büyük fark ile en bilinen yemeğidir.

Tatar Salim: İstanbul Ataşehir

Telefon: (0216) 408 26 26

Salih Seçkin Sevinç (harbiyiyorum.com kurucusu)

Tatar Salim Döner Lokantası, Ataşehir: Yıllardır değişmeyen kalitesiyle nefis döneri, kemik suyuna mercimek çorbası, 12 otlu salatası ve kendi mayaladıkları yoğurtla yaptıkları ekşimsi ayranı çok başarılı.

Karadeniz Dönercisi, Asım Usta- Beşiktaş: Saat 16.00 denimce biten kocaman dönerin sırrı Asım Ustanın el lezzeti ve güleryüzüdür. Sıcacık tombik pide arası döneri ülkedeki en iyilerdendir.

Abdülkadir Restoran, İstanbul, Bakırköy: Kastamonu dönerinin en iyi adresi burada. Kırpık kırpık yağlı eti, yanında soğan ve tandır ekmeğiyle çok lezzetli. Yanına bir de Kastamonu’nun meşhur “eyşi” si varsa nefis. (Eyşi: Elmadan yapılan özel macun kıvamlı konsantre bir içecek)

(0212) 543 49 36

Erzincan Döner, Erzincan Merkez: Doğunun meralarında yetişen büyükbaş hayvanların mis kokulu etlerinden döneri denemeye değer. Telefon: (0446) 212 62 62

Miyase İlknur (Gazeteci)

Kartal Közde Döner

Balıkesir’den gelen etlerle hazırlanan döner, odun ateşinde pişiriliyor. Döner tandır ateşinde pişen lavaşlarla servis ediliyor.

İstanbul, Gayrettepe

Telefon: (0212) 217 94 97

Sedef Döner

İstanbul, Fatih

(0212) 491 17 32

Bandırma, Gönen, Çanakkale, Biga yöresinde doğal ortamda yetiştirilen hayvanların. Ayranları ise 1919'dan beri doğal yoğurt ve süt ürünleri yapan meşhur Barbaros yoğurdundan yapılıyor.

Cevahiroğlu Restoran

İstanbul, Çağlayan

(0212) 296 02 59

Emrah Akın (Gurmex.com)

Gurmex.com ekibi Apple Store ve Play Market'te yer alacak bir yemek haritası hazırlıyor. Gurmex’i kullanarak yakın zamanda yemek rotanızı oluşturup gurme gezi yolculuklarınızı planlayabilirsiniz.

Has Döner Sivas

Sivas’ın köftesi meşhur fakat köfteden daha meşhur bir şey varsa o da kesinlikle döneri. Aksoy ailesine ait 1500 m2’lik salonda her gün dev boyutta üç döner takılıyor. Porsiyonlar doyurucu.

Telefon: 0346 225 60 65

Bayramoğlu Döner Kavacık

Bayramoğlu artık İstanbul için bir klasik haline geldi. Dönerin sinir ve kıkırdaktan ari olan etinin lezzeti standardın üzerinde. Yağı, dana ve kuzu karışımı dönerin kıvamını güzel tutturuyorlar. Kokusuz dönerin marinasyonu da usta eller tarafından yapılmış damakta bunu hissediyorsunuz. Ama asıl fark oluşturan unsurlardan biri de bana kalırsa sıcak sıcak sunulan incecik lavaşıdır.

Kebapçı Hüseyin Bursa

Bursa Döneri, Uludağ yaylalarında otlayan ve kekik ile beslenen koyun ile kuzu etlerinin birbirine karışmasıyla ortaya çıkar. Ardından meşe odununda yavaş yavaş pişen döner; tırnak pide, özel tereyağı, sos, yoğurt, domates ve yeşil biber ilavesi ile masanıza enfes bir lezzet olarak gelir. Şiparişi verdikten sonra kesim işlemi size özel yapılır. Döner kesilirken belirli bir kalınlığı yakalamak gerekir, o yüzden kesmeyi bilen ustaların farkı burada ortaya çıkıyor. Nizami şekilde kesilen döner çatalla bölünebiliyor ancak çataldan düşmüyor.

Telefon: (0224 220 12 29)

Liman Lokantası Rize

Liman Lokantası, Türkiye’nin en meşhur Anadolu esnaf lokantalarından biridir. Uğrarsanız tadıma “Kuru fasulye pilav üzeri döner” spesiyali ile başlayın. Alttaki pilavın buharıyla yayılarak gelen ve Karadeniz’den başka hiçbir yerde duyamadığımız o güzel tereyağı kokusu, odun ateşinde seyrine daldığımız döner etinin rayihasıyla buluşuyor; çömlekte lokumlaşasıya kadar pişmiş kuru fasulye de tabağın hem görselliğine hem de lezzetine katkıda bulunuyor. Kapanışı ise mutlaka geleneksel Karadeniz fırın sütlacı ile yapın.

(0464 217 15 68)

Çalıkuşu Samsun

Çalıkuşu’nda dönerin malzemesini Samsun’un merkezinden uzak bir yerleşim yeri olan Dereköy’den getiriyorlar. Bilenler bilir Dereköy bölgede yetişen hayvanların etinin lezzetiyle ünlüdür. Çalıkuşu’nda pişen dönerin lezzeti her ne kadar güzel olsa da, bana göre Çalıkuşu’nu Çalıkuşu yapan asıl unsur, kendi fırınlarında pişirdikleri yumuşacık pofuduk lavaşları. Buranın klasiği ise sade soslu dürüm döner, mutlaka deneyin. Telefon: (0362 231 25 25)