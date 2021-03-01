‘Dönüm noktası olsun’

01 Mart 2021 Pazartesi, 02:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor galibiyetinden ve takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirterek “Bizim açımızdan her anlamda zor bir haftaydı. Şubat ayı iki senedir bize hiç hayırlı gelmiyor. Bu sene de gereksiz puanlar verdik. Hakem hataları da oldu. Fenerbahçe’de başkan, hoca, futbolcu olmak çok zor. İki günde her şey değişebiliyor. Bu oynadığımız futbolla Trabzonspor’a puan kaybetseydik bile ben buradan memnun ayrılırdım. Futbolcularımız F.Bahçe arması için nasıl savaşılacağını gösterdi. Gurur duydum” dedi.

‘EROL HOCA DESTEKLENMELİ’

Koç, “Sosyal medyaya göre hareket etmiş olsaydık çok değişiklik yapmamız gerekirdi. Erol Hoca ile ekibini başta sportif direktörümüz olmak üzere desteklemeli ve başarı ortamını sağlamalıyız. Hocamız her zaman elinden geleni yapıyor. İnşallah bu maç dönüm noktası olur” şeklinde konuştu.



