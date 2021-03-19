Dört Büyükler ile Bankalar Birliği'yla anlaştı; işte şartlar!

19 Mart 2021 Cuma, 16:43

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Türkiye Bankalar Birliği arasında "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalandı.

Şişli'deki DenizBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı. Yeni sözleşmeye göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma, 7+2 olarak revize edildi. "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi"ne göre kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ve Bankalar Birliği 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atarken uzun bir aradan sonra 4 kulüp aynı çatı altında buluştu.

“TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası konuştu.

Türk futbolunda yeni bir sayfa açıldığını belirten Nihat Özdemir “Türk futboluna ve kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Bankalar Birliği’ne Türk futbolu ailesi adına teşekkür ediyorum. İki yıldır büyük bir titizlikle harcama limitlerini uyguluyoruz ve bunun meyvelerini kısa sürede toplamaya başladık” dedi.

Nihat Özdemir’in açıklamalarından satır başları:

Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor. 4 kulübümüz, Bankalar Birliği ile yeni bir yapılandırma anlaşması yaptı. Bu anlaşma ile daha uzun süreli bir ödeme planı ortaya çıkacak.

Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği, 5+2 yıl olan eski anlaşmanın 7+2 yıl olarak yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağladı. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

TFF olarak pandemi sürecinde UEFA ile birlikte hemen aksiyonumuzu aldık ve kulüplerimize bazı esneklikler sağladık.

TFF olarak günü kurtarmak için değil geleceğimiz üzerine çalışıyoruz.

Değerli kulüplerimizden beklentilerimiz bu süreç boyunca anlaşmalarına tam olarak uymalarıdır. Hiç borcu olmayan örnek kulüplerimiz de var, onlara da teşekkür ediyorum.

Yeni kulüpler yasasının da en kısa sürede yüce meclisimizden çıkmasını bekliyoruz. Bu yasanın Türk futbol ailesini her anlamda daha disipline edeceğini de düşünüyoruz.

Bugün 4 kulüp bu anlaşmaya imza atıyor. Amacımız kulüplerimizin belli bir finansal yapı içerisinde kalmasını sağlamak.

Kulüpler pandemi sebebiyle birçok gelirlerinden oldular. Nakit akışında sıkıntıları var. UEFA ile birlikte gerekli aksiyonları aldık. Takım limiti, lisanslamada kolaylıklar sağladık."

8.4 MİLYARLIK PAKET!

DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Bugün, (4 büyük kulüple) Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz" dedi.

Toplantıya girerken basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ederken, Galatasaray Adası ile ilgili davanın lehlerine sonuçlanmasıyla ilgili de, "Camiamız tarafından normal karşılanıyor bunlar. Normale devam edeceğiz. Daha bir sürü normalleştirmemiz var" dedi.



