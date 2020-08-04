Dr. Halil Yücel Kutun, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti
35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü'nün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği haberinin ardından bugün bir ölüm haberi de Diyarbakır'dan geldi. Dr. Halil Yücel Kutun, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
Covid-19 pandemisinin son dönemde önemli ölçüde artış gösterdiği illerden biri olan Diyarbakır'da bugün bir doktor da hastalığa yenik düştü.
Diyarbakır Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Diyarbakır Tabip Odası, ölüm haberini şöyle duyurdu:
"Bugün aldığımız haberle, Diyarbakır'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
Dün de Kahramanmaraş'ta görevli Psikiyatri Uzmanı 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü'nün Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
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