Dr. Halil Yücel Kutun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TTB’den yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2020 Salı, 12:54
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir sağlıkçının daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TTB'den yapılan açıklamada, "Bir meslektaşımızı daha Covid-19 nedeniyle kaybettik. Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.


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