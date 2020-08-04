Dr. Halil Yücel Kutun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TTB’den yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir sağlıkçının daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
TTB'den yapılan açıklamada, "Bir meslektaşımızı daha Covid-19 nedeniyle kaybettik. Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Bir meslektaşımızı daha Covid-19 nedeniyle kaybettik.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 4, 2020
Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Ailesine, yakınlarına ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Ao4SgiRomg
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