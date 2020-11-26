Dr. Kahraman Pehlivan koronavirüse yenik düştü
Türk Tabipleri Birliği, Çankırı'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Kahraman Pehlivan'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) aile hekimi olarak görev yapan Dr. Kahraman Pehlivan'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Çankırı Korgun Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak çalışan Dr. Kahraman PEHLİVAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."
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