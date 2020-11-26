Dr. Kahraman Pehlivan koronavirüse yenik düştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) aile hekimi olarak görev yapan Dr. Kahraman Pehlivan'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.



TTB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Çankırı Korgun Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak çalışan Dr. Kahraman PEHLİVAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."