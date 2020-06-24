DSÖ'den kritik gelecek hafta uyarısı: 10 milyonu aşacak

24 Haziran 2020 Çarşamba, 22:41

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan haftalık toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 9,3 milyona ulaştığını aktaran Ghebreyesus, gelecek hafta sayının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Ghebreyesus, salgının etkili olduğu pek çok ülkede Covid-19 hastalarının nefes almasını desteklemek için oksijen akışını artıran cihazların tedarikinde büyük güçlükler yaşadığını aktardı.

DSÖ'nün bu ülkelere destek verdiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, dünya genelinde bu cihazların yüzde 80'ini birkaç firmanın ürettiğini, şimdi ise talebin arzı aştığını kaydetti.