Victor Osimhen transfer için isim verdi: 'Onları ikna etmek için uğraşıyorum'

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımı özlediğini belirten Osimhen, Nijerya'dan takım arkadaşları Raphael Onyedika ile Ademola Lookman'ı ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan."

"GALATASARAY'I DAHA BÜYÜK YAPMAK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ"

"Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız."

"Takım arkadaşlarım olmadan hiçbir şeyi başaramam. Ben ve takım arkadaşlarım, Galatasaray'ı daha da büyük yapmak için her zaman çabalayacağız."

"ONYEDIKA VE LOOKMAN'I İKNA İÇİN UĞRAŞIYORUM"

"Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim."