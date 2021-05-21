DSÖ’den ‘resmi sayılar gerçeği yansıtmıyor olabilir’ açıklaması

DSÖ'nün, Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu 2021 ve küresel Covid-19 artan ölüm oranı tahminlerini içeren raporu açıklandı.

Raporda, 31 Aralık 2020 itibarıyla ön tahminlerin, 2020'de Kovid-19 salgınına atfedilebilecek toplam küresel ölüm sayısının en az 3 milyon olduğunu gösterdiği belirtildi. Bu rakamın da resmi olarak bildirilen 1,8 milyondan 1,2 milyon daha fazla ölüm anlamına geldiğine işaret edildi.

Tahminlere göre şu anda DSÖ'ye bildirilen Covid-19 kaynaklı 3,4 milyon ölüm sayısının muhtemelen önemli ölçüde eksik sayıldığı ifade edilen raporda, ölüm sayısının bundan en az 2-3 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

'6-8 MİLYON OLABİLİR'

Samira Asma, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında rapora ilişkin bilgi verdi. Samira Asma ise Covid-19 salgını kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

DSÖ Başkan Yardımcısı, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin resmi sayısının gerçeği yansıtmıyor olabileceğini belirtti. Asma, "Bu rakam aslında 2 ya da 3 kat daha yüksek olabilir. Hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 6 ile 8 milyon arasında olabilir" dedi.

Asma, salgının yayılmaya devam ettiği özellikle Hindistan, Nepal gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde virüs kaynaklı ölümlerin artışını sürdürdüğünü kaydetti.

Birçok ülkede ölüm nedenlerine ilişkin raporlamalarda sorunlar olduğunu belirten Asma, "Bu nedenle DSÖ, tüm ülkeleri güçlü veri ve sağlık bilgi sistemlerini geliştirmeye ve bunlara yatırım yapmaya çağırıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Reuters/AA