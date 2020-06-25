Dudak uçuklatan fiyatı ödeyen kişi: Ben hiçbir zaman kazıklanmadım

25 Haziran 2020 Perşembe, 19:31

Göltürkbükü Mahallesi'nde bir otelin restoranında çıkan 2 bin 263 liralık hesap Bodrum'u karıştırdı. Kolaya 61 lira, 1,5 porsiyon dönerin tanesine 369 lira, pideye 184 lira, Türk kahvesine 53 lira, kahveye 61 lira, dondurmaya 184 lira, suya 20 lira yazılması Bodrum esnafını isyan ettirdi.

Bodrum'daki dönerciler ise böyle fiyatlara hiç döner satmadıklarını belirterek “Porsiyonunu 40 liraya satıyoruz dönerin. Ekmek arası ise 18 liradan satılıyor. Bu fiyatlar Bodrum'a zarar veriyor. Biz hayatımızda böyle fiyatlar görmedik” dedi.

"BEN HİÇBİR ZAMAN KAZIKLANMADIM”

O mekanda yemek yiyen iş insanı Gökhan Göz ise, "Böyle bir oteli tercih ediyorsanız bu fiyatı ödemeniz gerekiyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bodrum Türkiye'de turizmin en kuvvetli olduğu yerlerden biridir.

Değişik rakamlar duyuyoruz. Kendimiz de yaşıyoruz. Türkbükü'nde 3 bin 800'lük fiyatlar bir mantıya 250 lira olması.

Bu sene Bardakçı koyunu tercih ediyoruz artık. Burada daha uygun fiyatlar.

Aynı yiyecek içecekleri Bardakçı koyunda 300 liraya yiyoruz. Bodrum'da kişiye özel fiyatlar var otel tercihinize bağlı buradaki fiyatlar.

Ben 3 ay tatil yapan biriyim Bodrum'da burada 360 lira bir döner fiyatı olan yerde. Kişiye özel servis var. Düğmeye bastığınızda garson geliyor, papyonlu üst düzey bir hizmet var.

Ben ortalama gelecek hesabı tahmin ettiğim için, isteyerek tercih ettim ve gittim. Orası da bir işletme, bir plajda papyonla hizmet aldığınız, restoranda veya güneşlendiğiniz alanda düğme ile çağrılan garson ve üst düzey hizmete ödeyeceğiniz hesap, bir halk plajındaki ödeyeceğiniz hesapla aynı olamaz.

Ben hiçbir zaman kazıklanmadım. Burada da birçok mekana gitmişimdir. Bodrum gelinmesi gereken bir turizm alanıdır. Bodrum bir cennettir, Türkiye'nin incisidir. Kimse gelmekten korkmasın”