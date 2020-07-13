Düğün sonrası gelin ve damat pozitif çıktı, 70 kişi karantinaya alındı
Tokat’ın Turhal ilçesinde düğün sonrasında koronavirüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Ankara’da düğün yapan çiçeği burnunda çift damadın memleketi olan Tokat’ın Turhal ilçesinde de düğün yaptı. Düğün sonrasında hastalanan 1 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde balayına gitmeye hazırlanan gelinle damatla birlikte yakınlarına koronavirüs testi yapıldı.
Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine gelinle damatla birlikte 3 yakını Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Düğün görüntülerini izleyen filasyon ekibi gelin ve damatla teması bulunan 70’e yakın kişiyi evlerinde izoleye aldı.
Video Haberler
- Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar
- Akit'in Ayasofya yorumu: Artık hilafet gelmeli