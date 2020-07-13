Düğün sonrası gelin ve damat pozitif çıktı, 70 kişi karantinaya alındı

Tokat’ın Turhal ilçesinde düğün sonrasında koronavirüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

İHA
13 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:31
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Ankara’da düğün yapan çiçeği burnunda çift damadın memleketi olan Tokat’ın Turhal ilçesinde de düğün yaptı. Düğün sonrasında hastalanan 1 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde balayına gitmeye hazırlanan gelinle damatla birlikte yakınlarına koronavirüs testi yapıldı.

Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine gelinle damatla birlikte 3 yakını Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Düğün görüntülerini izleyen filasyon ekibi gelin ve damatla teması bulunan 70’e yakın kişiyi evlerinde izoleye aldı.



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