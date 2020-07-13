Düğün sonrası gelin ve damat pozitif çıktı, 70 kişi karantinaya alındı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:31

Ankara’da düğün yapan çiçeği burnunda çift damadın memleketi olan Tokat’ın Turhal ilçesinde de düğün yaptı. Düğün sonrasında hastalanan 1 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde balayına gitmeye hazırlanan gelinle damatla birlikte yakınlarına koronavirüs testi yapıldı.

Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine gelinle damatla birlikte 3 yakını Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Düğün görüntülerini izleyen filasyon ekibi gelin ve damatla teması bulunan 70’e yakın kişiyi evlerinde izoleye aldı.







