Düğünde emekli polis dehşeti!
Ordu'da bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polisin havaya ateş ettiği tabancadan çıkan mermi davetlilerden birinin ölümüne neden oldu. Panik anları sosyal medyadan canlı yayın yapan bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polis Cengiz A.'nın havaya ateş ettiği tabancadan çıkan mermi, davetlilerden İsmail Aşık'ın (59) başına isabet etti. Aşık, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, emekli polis gözaltına alındı.
Olay, dün akşam, Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Kutluca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan emekli polis Cengiz A., havaya rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden İsmail Aşık'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Aşık'a ilk müdaheleyi, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Emekli polis Cengiz A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
VURULMA ANI CANLI YAYINLANMIŞ
Emekli polis Cengiz A.'nın havaya ateş ettiği tabancadan çıkan merminin isabet etmesiyle davetlilerden İsmail Aşık'ın yaşamını yitirdiği olayda panik anları sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, davul zurna eşliğinde davetlilerin eğlendiği sırada, birkaç el silah sesi duyuluyor. ‘Biri vuruldu’ bağrışmaları ile bir anda eğlenceden ağıtlar yükselmeye başlıyor. Canlı yayını takip edenler de maganda kurşunuyla davetlinin vurulduğu panik anlarına tanık oldu. ?Bu arada, olaydan kısa bir süre önce masada oturan emekli polis Cengiz A.’nın, tabanca şarjörüne mermi sürdüğü anlar da kameraya yansıdı.
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