Düğünde maganda dehşeti: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğünde vücuduna kurşun isabet eden 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Fırat ailesi, çocukları Sidar Fırat (3) ile Koçovası Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe katıldı.
Düğünde rastgele açılan ateşte kurşunlardan biri Sidar Fırat'ın vücuduna isabet etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Fırat'ın cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Küçük Sidar'ın cenazesi Kaşanlı Mahallesindeki cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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