Düğünde maganda dehşeti: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Sultangazi’de düğün evi önünde havaya atılan mermilerden biri, evinin balkonundaki 9 yaşındaki bir çocuğa isabet etti. Başından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Olay saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gelin evi önünde toplanan kalabalık gruptan bazıları havaya ateş açmaya başladı. Vatandaşların uyarılarına aldırmayan bir kişi silahını ateşlediği esnada evinin balkonunda bulunan 9 yaşındaki Eymen Avcı isimli çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.
Yaşanan olayın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 9 yaşındaki Eymen Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası sokakta taraflar arasında kavga çıktı. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı ancak birkaç sokak ötede saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
"UYARDILAR AMA DURMADI"
Yaşanan olayı anlatan Hikmet Özkan, “Düğün konvoyu vardı. İki kişiden biri havaya kurusıkı silah ile diğeri ise gerçek mermi sıktı biz ‘silah sıkmayın’ dedik. Kendisini havaya ateş açmaması için uyardık ancak devam ettiler 9 yaşındaki yeğenimiz vuruldu” dedi.
Olay yerinde bulunan Mustafa Kenpez ise, “Havaya gerçek silah ve kurusıkı ile ateş açtılar. Biz de kendilerini uyardık ancak dinlemediler o esnada yukarıdan bir abla bağırınca çocuğunun vurulduğunu anladık” şeklinde konuştu.
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