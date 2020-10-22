Dünkü antrenmanda Newton ve yardımcılarıyla görüştü
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor’un dünkü antrenmanında başkan Ahmet Ağaoğlu sahaya indi.
Ağaoğlu, Bordo-Mavili takımın bu hafta F.Bahçe ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi dünkü çalışmada sahasının ortasında teknik direktör Eddie Newton ve yardımcılarıyla birlikte 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Henüz beklentileri karşılayamayan İngiliz hoca, başkan Ağaoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından futbolcularıyla da bir toplantı gerçekleştirdi.
‘ÇIKIŞI BAŞLATACAĞIZ’
Bordo-Mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, “Kötü başladığımız herkesçe biliniyor. Takım, hoca, yönetime güveniyorum. Bu süreç sancılı geçiyor ama takım olarak birlikte çalışarak en iyi yere gelmek istiyoruz. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. F.Bahçe maçında oradan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Newton iyi biri. Taktiği, teknik bilgisi olduğunu düşünüyor, inanıyorum. Hoca değişikliğiyle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Bu durum, başkan, yönetimin bileceği iş. Biz saha içine odaklanıyoruz. Bunu tersine nasıl çeviririz, ona bakacağız” dedi.
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