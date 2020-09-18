Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa’ya çok ciddi yeni bir Covid-19 dalgası geliyor
Dünya Sağlık Örgütü bölgesel direktörü Hans Kluge, “Avrupa çok ciddi bir durumla karşı karşıya ve karantina süresinin en ufak bir şekilde kısaltılmasını bile tavsiye etmiyoruz” dedi.
Avrupa genelinde hızla artan koronavirüs vakalarının “uyanma çağrısı” niteliğinde olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bölgesel direktörü Hans Kluge, Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından fazlasında son iki haftada günlük vaka sayılarının iki katına çıktığını söyledi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Kopenhag’da konuşan Kluge, sadece geçen hafta Avrupa genelinde 300 binden fazla yeni vaka tespit edildiğini, bunun da mart ayındaki sayılardan daha fazla olduğunu belirtti.
Kluge'nin konuşmasında öne çıkan kısımlar
"Artık daha fazla test yapıldığı için daha fazla vaka tespit ediliyor olsa da, bir yandan da bölgede salgının hızla yayıldığına dair bizi alarma geçiren durumu ortaya koyuyor. Bir yandan da bölgede salgının hızla yayıldığına dair bizi alarma geçiren durumu ortaya koyuyor.”
"Sayılar mart ayına göre yükselmiş olsa da, hastaneye yatışlar, ağır vakalar ve ölüm sayıları o dönemki kadar yüksek değil. Ancak Fransa ve İspanya’da bu sayılar da yükselişte."
"Şu an için daha hafif semptomlar gösteren genç nüfus arasında yayıldığı gözlemlense de, önlem alınmadığı takdirde virüsün daha yaşlı ve sağlık sorunları olan kesime yayılma ihtimali de artıyor."
"WHO’ya göre salgının başından bu yana Avrupa’da 5 milyondan fazla vaka görüldü. 228 binden fazla kişi de hayatını kaybetti."
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