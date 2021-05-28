Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz"
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya alan milli sporcu, galibeyeti sonrasıda önemli açıklamalarda bulundu.
Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan 19 yaşındaki Ayşe Begüm, "Tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya kazandık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.
Bulunduğumuz ortamda Azerbaycanlı kardeşlerimizin destekleri bizi ekstra motive etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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