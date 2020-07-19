Dünyaca ünlü basketbolcunun hesabı çalındı!
Bir zamanlar Fenerbahçe Ülker forması da giyen dünyaca ünlü basketbolcu Andrew Darius Goudelock'un hesabı çalındı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'e bir saldırı yapılmıştı. Twitter'dan yapılan açıklamada, saldırıda toplam 130 kişinin hesaplarının çalındığı duyurulmuştu.
Twitter'a yapılan sanal saldırıda aralarında; Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları çalınmış ve hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmıştı.
TÜRK HACKERLAR...
Twitter'a yapılan saldırının üzerinden kısa süre sonra bu sefer Türk hackerlar dünyaca ünlü basketbolcu Andrew Darius Goudelock'un hesabını ele geçirdi.
Türk hackerlar, Goudelock'un hesabından, "bitcoin" göndermesi yaparken, "Biz o vizyonu düşük hackerlardan değiliz" paylaşımında bulundu.
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