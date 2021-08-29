Dünyaca ünlü oyuncu Ed Asner hayatını kaybetti
ABD'li oyuncu Ed Asner, 91 yaşında vefat etti. Asner, "Kökler" ve "Zengin ve Yoksul" dizilerinde de oynamıştı.
ABD'li oyuncu Ed Asner, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ed Asner’in bu sabah hayata veda ettiği belirtilirken, ölüm nedeni açıklanmadı.
Sinema Oyuncuları Birliği’nin eski başkanı olan Asner, 1970 ve 80’lerde televizyonda yayınlanan “The Mary Tyler Moore Show” ve “Lou Grant” programlarıyla üne kavuştu.
7 ÖDÜLLE REKOR SAHİBİ
Emmy tarihinde kazandığı 7 ödülle rekor sahibi olan Asner, "Kökler" ve "Zengin ve Yoksul" dizilerinde oynadı.
Asner'in filmleri arasında ise Noel Baba’yı oynadığı “Elf” ile baş karakter Carl Fredricksen’e sesini verdiği animasyon “Up” yer alıyor.
Ed Asner, son olarak “Cobra Kai” dizisinde oynamıştı.
İlgili Haberler
- Ünlü oyuncu öldü
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- AKP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kriz kapıda: 'Gayrimenkul şokları' uyarısı
- Mahmut Özer görevden aldı, AKP'li vekil tepki gösterdi
- Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat
- AKP'nin kalesinde esnaf sokağa indi
- Covid-19 atlatılsa bile bu etkileri kalıyor
- Ordu'da ailesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı
- Genç yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
- İşte MHP ile AKP'nin anlaştığı yeni baraj
- Konut krizi kapıda