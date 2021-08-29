Dünyaca ünlü oyuncu Ed Asner hayatını kaybetti

29 Ağustos 2021 Pazar, 21:23

ABD'li oyuncu Ed Asner, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ed Asner’in bu sabah hayata veda ettiği belirtilirken, ölüm nedeni açıklanmadı.

Sinema Oyuncuları Birliği’nin eski başkanı olan Asner, 1970 ve 80’lerde televizyonda yayınlanan “The Mary Tyler Moore Show” ve “Lou Grant” programlarıyla üne kavuştu.

7 ÖDÜLLE REKOR SAHİBİ

Emmy tarihinde kazandığı 7 ödülle rekor sahibi olan Asner, "Kökler" ve "Zengin ve Yoksul" dizilerinde oynadı.

Asner'in filmleri arasında ise Noel Baba’yı oynadığı “Elf” ile baş karakter Carl Fredricksen’e sesini verdiği animasyon “Up” yer alıyor.

Ed Asner, son olarak “Cobra Kai” dizisinde oynamıştı.