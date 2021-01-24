Dünyaca ünlü Rolling Stone dergisi, para karşılığında yazı yayımlayacağını duyurdu

24 Ocak 2021 Pazar, 15:15

Görseller: Instagram (@rollingstone)

Rolling Stone, Culture Council (Kültür Konseyi) adı verilen topluluğa üye olmak isteyenlere gönderdiği e-postayla “yalnızca yenilikçiler, influencer’lar ve zevk yaratıcıları için yaratılan ve davet usulü girilen topluluğa” katılma fırsatını yakaladıklarını duyurdu.

The Guardian’ın haberine göre, e-postada inceleme sürecinden başarıyla geçen ve peşin 500 dolar (yaklaşık 3 bin 700 TL) ve yıllık 1500 dolar (yaklaşık 11 bin 100 TL) ödeyenlerin, içeriklerini Rolling Stone’un internet sitesinde yayımlama şansını yakalayacağı belirtildi. Bunun, “üyelerin kendilerini düşünce lideri olarak konumlandırmasına ve uzmanlıklarını paylaşmasına” imkan tanıyacağı öne sürüldü.

Başvurunun yapıldığı internet sitesinde, üye olmak isteyenlere “Eğlence dünyasından en tanınmış medya kuruluşlarından birinde yayımlanmak sektörünüzde vizyon sahibi, lider ve cesur bir ses olarak sizi diğerlerinden farklı kılar” ifadelerine yer verildi.

Yazılarıyla ilgili aklında soru işaretleri bulunanlara “rehberlik edecek özel bir editöryal ekibin” hazır beklediği belirtildi.

Ancak yazıların yayımlanması garanti değil. Zira Rolling Stone’un Community Company adlı ortağı, gönderilen yazıları inceliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yayımlanan yazılar, Culture Council’ı “Görüşlerini okuyucularımızla paylaşan sektördeki profesyonellerden kurulu sadece davet usulü girilen bir ağ” diye tanımlayan yazının altında yayımlanıyor. What's This? (Bu ne?) yazısına tıklayınca açılan pencerede üyeliğin ücrete dayalı olduğu açıklanıyor.

İnternet sitesinde halihazırda yayımlanan içerikler arasında bir kenevir üreticisi için çalışan halkla ilişkiler yöneticisinin, kenevir sektörünün geleceğine dair pozitif tahminleri ve bir çevrimiçi spor bahisleri topluluğu kurucusunun, spor bahislerinin sosyal doğasını övdüğü yazılar bulunuyor.

Penske Media Corporation (PMC) adlı şirket Rolling Stones’u kontrol etmesini sağlayacak hisseleri 2017’de 100 milyon dolardan fazlaya satın almış, 2019’da derginin geri kalanını bünyesine katmıştı. Derginin kurucularından Jann Wenner satıştan önce, “Rolling Stone, bizim zamanımızda sosyal, politik ve kültürel açıdan çok önemli bir rol oynamıştı. Bunu muhafaza etmek istiyoruz” demişti. Ancak PMC, Rolling Stone’u müzik sektörü odaklı yapmış ve bazı bölümlere erişimi ücretli hale getirmişti

PMC’den adı açıklanmayan bir sözcü, Rolling Stone’un ücretli yazıları herhangi bir bağlamda kendi editöryal içerikleri altında yayımlamadığını söyledi. Sözcü sözlerine şöyle devam etti:

"Culture Council üyelerinin oluşturduğu içerik kendi kanalında, editöryal içerikten ayrı bulunuyor. Editöryal olmayan, ücrete dayalı üye ağından geldiği açık şekilde tanımlanıyor. Bu, sektördeki profesyonellerin fikirlerini ücretli bir forumda paylaşmalarını sağlıyor."

Üyelere, yazılarını Rolling Stone’da yayımlama şansının yanı sıra, sektörlerinden “incelemeden geçmiş akranlar ağıyla” iletişimle “işbirliği yapma, fikirleri karıştırma ve hatta yeni projeleri hayata geçirme fırsatları” da sunuldu. Muhtemel üyelere gönderilen davette, programın “kesinlikle müzik, eğlence, yiyecek ve kenevir dünyasındakiler” için olduğu belirtildi.