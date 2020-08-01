Dünyada koronavirüs tablosu: Meksika'da rekor artış!

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:13

Worlometers’in DSÖ verilerinden derlenen günlük rapora göre, toplam vaka sayısı cuma günü itibariyle 17 Milyon 778 bin 646, toplam ölüm sayısı, 683 bin 389 oldu. 11 milyon 177 bin 132 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

8 bin 458 yeni vaka ile en büyük artışın kaydedildiği Meksika’da 688 yeni ölüm kaydedildi. Meksika’yı; Rusya, Hindistan, Bolivya ve Kazakistan izledi. Dünya genelinde rapor edilen yeni vaka sayısı 289 bin 414, ölüm sayısı 996 oldu.

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ: TEK ÇARE DAYANIŞMA

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaka sayılarının son günlerde hızla arttığı Güney Afrikalı yetkililerle bir araya geldiği bir çevrimiçi seminerde konuştu.

Genel Direktör Dr. Ghebreyesus, Güney Afrika’da vaka ve ölüm sayılarındaki artışı izlediklerini söyledi. Salgınla mücadelede önlemler almak için ‘asla geç değil’ diyen WHO’nun ülkelerin sağlık otoriteleri ile yakın çalışma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Ciddi önlemler alan ülkelerin başarı sağladığını aktaran Genel Direktör, koronavirüs’le mücadelede “tek çaremiz dayanışma” dedi.

DSÖ’nün daha önce hiç bu kadar yüksek hacimde teknik tavsiye yayınlamadığını söyleyen Genel Direktör, şimdiye kadar ilaç ve aşı çalışmalarında 20'den fazla ülkede 5500'den fazla hastanın deneylere katıldığını aktardı. Antikor testlerinin önemine vurtgu yapan Genel Direktör, yerel ulusal ve uluslararası düzeyde seroloji (antikor) çalışmlarının koordineli yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.