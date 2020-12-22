Dünyanın altıncı büyük ekonomisi salgın, brexit ve ekonomik sorunlarla boğuşuyor
Bir başbakanın herhalde kolay kolay karşılaşmadığı sorunlarla boğuşuyor Boris Johnson. Ancak bu sorunlar muhaliflerinin değil daha önce hiçbir başbakanda rastlanmamış olan öngörüsüzlüğü nedeniyle kendi yarattığı sorunlar. Ülke daha UNICEF’in, hem de 70 yıl sonra yeniden İngiliz çocuklarına gıda yardımı yapacağı haberinin şokunu atlatmış değil. Yardım yapılacak bölge Londra’nın Sothwark bölgesi. İroni şurada, bölge parlamentonun tam burnunun dibinde. Dünyanın altıncı büyük ekonomisinin düştüğü durum bu.
İngiliz ulusal gururuna pek büyük bir darbe doğrusu. Noel iptali işin tuzu biberi oldu. Kızgınlık iptale değil; son ana kadar Noel’le ilgili herhangi bir kısıtlama yapmayacağını ısrarla söyleyen hatta iptal etmesi konusunda kendisine aylardır baskı yapan İşçi Partisi lideri Keir Kramer’e “iptal çılgınlıktır” diyerek karşı koyan Johnson’un iptal kararını son anda almasına. “Almış sonunda işte. Ne var bunda?” denebilir; önemi şu: Noel ülkenin -dini olmaktan çok kültürel olarak- en büyük sosyal faaliyeti. Günler önceden hazırlıklar yapılır Noel için.
Uzaktaki yakınlarını görmeye gitmek isteyenler uçak, tren, otobüs ne varsa biletlerini alır, yerlerini önceden ayırtır. Şimdi iptalle tüm ulaşım sektörü ciddi bir krize girdi. Ödenen paraları geri vermek zorundalar çünkü. Lokanta, otel iptalleri de var elbette. Asıl önemlisi, tüm yılı yalnız geçirip de yakınlarının, dostlarının Noel’de yanlarına geleceğini bekleyen milyonlarca kişi şimdi evlerinde yalnız kalacaklar.
Çünkü yakın akrabaların da bir araya gelmeleri yasaklanmış oldu iptalle birlikte. Aile bağlarının sıkı olduğu bizim gibi ülke bireylerinin anlamakta zorlanacağı bir durumdur bu.
‘AĞIR İHMAL’
Johnson’ın ne yaptığını sorarsanız en hafif yanıt bu: “Ağır ihmal”. Ağır yanıtları söylemeyeyim; aptallığından, bencilliğinden, geri zekâlılığından söz eden çok zira. Onca uyarıya, felakete doğru bir gidiş olduğunu söyleyen onca ilgili kurumun raporlarına aldırmayıp gevşek davranan Johnson kabinesinin Noel ekonomisinden yararlanma çabasını lanet virüsün yeni versiyonu durdurdu. Hemen belirtelim VU12020/12/01 olarak adlandırılan mutasyona uğrayan virüs eskisinden daha öldürücü değil, sadece yayılma hızı öncekine oranla yüzde 70 daha hızlı.
Bu hız, zaten dolu olan hastanelerin kapasitesini zorlayacak demektir. Sağlık Bakanı Matt Hancock, bilim insanlarının geçen cuma günü uyarılarından sonra “çok hızlı” hareket ettiğini söylemekle daha da kızdırdı kamuoyunu. Çünkü aynı bilim insanları haftalardır dile getiriyordu tehlikeyi.
Bakanın “hız”dan anladığıyla kamunun anladığı aynı değil belli ki. Johnson’u iptal kararını açıklarken ettiği laf da gerçekten tuhaftı. “Bilimsel kanıtlar bana başka seçenek bırakmadı” cümlesi “bilimsel kanıtları” Noel’e bir haftadan az bir zaman kala anlamasından ötürü zekâsına yönelik eleştirilerin dozunu artırdı.
Ulaşım sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere ülkedeki tüm sendikalar ayakta. Olası bir seçimde çoktan düşmüştü diyenler de var. Noel, Johnson için pek de iyi geçmeyecek. Noel Baba herkese hediyeyle gelmiyor anlayacağınız.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi