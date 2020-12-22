Dünyanın altıncı büyük ekonomisi salgın, brexit ve ekonomik sorunlarla boğuşuyor

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

İngiliz ulusal gururuna pek büyük bir darbe doğrusu. Noel iptali işin tuzu biberi oldu. Kızgınlık iptale değil; son ana kadar Noel’le ilgili herhangi bir kısıtlama yapmayacağını ısrarla söyleyen hatta iptal etmesi konusunda kendisine aylardır baskı yapan İşçi Partisi lideri Keir Kramer’e “iptal çılgınlıktır” diyerek karşı koyan Johnson’un iptal kararını son anda almasına. “Almış sonunda işte. Ne var bunda?” denebilir; önemi şu: Noel ülkenin -dini olmaktan çok kültürel olarak- en büyük sosyal faaliyeti. Günler önceden hazırlıklar yapılır Noel için.

Uzaktaki yakınlarını görmeye gitmek isteyenler uçak, tren, otobüs ne varsa biletlerini alır, yerlerini önceden ayırtır. Şimdi iptalle tüm ulaşım sektörü ciddi bir krize girdi. Ödenen paraları geri vermek zorundalar çünkü. Lokanta, otel iptalleri de var elbette. Asıl önemlisi, tüm yılı yalnız geçirip de yakınlarının, dostlarının Noel’de yanlarına geleceğini bekleyen milyonlarca kişi şimdi evlerinde yalnız kalacaklar.

Çünkü yakın akrabaların da bir araya gelmeleri yasaklanmış oldu iptalle birlikte. Aile bağlarının sıkı olduğu bizim gibi ülke bireylerinin anlamakta zorlanacağı bir durumdur bu.

‘AĞIR İHMAL’

Johnson’ın ne yaptığını sorarsanız en hafif yanıt bu: “Ağır ihmal”. Ağır yanıtları söylemeyeyim; aptallığından, bencilliğinden, geri zekâlılığından söz eden çok zira. Onca uyarıya, felakete doğru bir gidiş olduğunu söyleyen onca ilgili kurumun raporlarına aldırmayıp gevşek davranan Johnson kabinesinin Noel ekonomisinden yararlanma çabasını lanet virüsün yeni versiyonu durdurdu. Hemen belirtelim VU12020/12/01 olarak adlandırılan mutasyona uğrayan virüs eskisinden daha öldürücü değil, sadece yayılma hızı öncekine oranla yüzde 70 daha hızlı.

Bu hız, zaten dolu olan hastanelerin kapasitesini zorlayacak demektir. Sağlık Bakanı Matt Hancock, bilim insanlarının geçen cuma günü uyarılarından sonra “çok hızlı” hareket ettiğini söylemekle daha da kızdırdı kamuoyunu. Çünkü aynı bilim insanları haftalardır dile getiriyordu tehlikeyi.

Bakanın “hız”dan anladığıyla kamunun anladığı aynı değil belli ki. Johnson’u iptal kararını açıklarken ettiği laf da gerçekten tuhaftı. “Bilimsel kanıtlar bana başka seçenek bırakmadı” cümlesi “bilimsel kanıtları” Noel’e bir haftadan az bir zaman kala anlamasından ötürü zekâsına yönelik eleştirilerin dozunu artırdı.

Ulaşım sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere ülkedeki tüm sendikalar ayakta. Olası bir seçimde çoktan düşmüştü diyenler de var. Noel, Johnson için pek de iyi geçmeyecek. Noel Baba herkese hediyeyle gelmiyor anlayacağınız.