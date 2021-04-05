Dünyanın en büyük çizgi roman festivallerinden Angoulême iptal edildi

05 Nisan 2021 Pazartesi, 14:26

Geçen ocak ayında fiziki koşullarda yapılamayan, sadece online ortamda gerçekleşen çizgi roman festivali, haziran ayına ertelenmişti. Festivalin yeniden 22-27 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşmesi umuluyor.

Kültür Servisi'nin France Info'dan aktardığına göre; festivalin ertelenmesi belediye başkanlığınca da duyuruldu. Angoulême Belediye Başkanı Xavier Bonnefont, yaptığı açıklamada "24-27 Haziran'da Fransa'daki en büyük çizgi roman festivalinin halka açık versiyonu gerçekleşemeyecek. Bu iptal, 1974'ten beri bir ilktir. Angoulême Uluslararası Çizgi Roman Festivali (FIBD) her yıl 200 bin kişiyi bir araya getiriyor. Festival katılımcılarının gösterdiği iradeye rağmen, sağlık koşulları (ve bunun uluslararası sonuçları) etkinliğin tam olarak uygulanmasına izin vermiyor" dedi.

Festivalin genel temsilcisi Franck Bondoux da, Le Parisien’de şunları söyledi: “Bu çok üzücü ve biz çok üzgünüz. Ancak gerçek durumu hesaba katmak zorundayız. Hala çok fazla belirsizlik var. Yaşanan olaylar karşısında, yayıncıların katılmaktan çekinmeye başladığını hissettik. Yabancı yazarların varlığına da güvenemezdik. Çözmek zorundaydık: Bu koşullar altında festivali gerçekleştirmek ekonomik olarak uygun değildi ve imajımızı zedelerdi.”

BOYKOT TEHDİDİ

Salgına ek olarak, festivalin iptalinin bir diğer nedeni de yazarların buluşmayı boykot çağrısı: Mesleğin giderek artan istikrarsızlığını dört yıldır protesto eden ve hala çaresizce Kültür Bakanlığı’nın önlemlerini bekleyen yazarlardan bazıları boykot etme kararı aldı. Ocak ayında yapılan “Angoulême’ye gitmeyeceğiz” başlıklı imza kampanyasında yaklaşık 780 imza toplanmıştı. Hatta 16 Mart’ta Lewis Trondheim, sahte kanla boyamış olduğu “Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Madalyasını” Kültür Bakanlığı’na iade edeceğini duyurduğu muhteşem bir videoda hazırlamıştı.

Buna ek olarak, bir Gfk araştırmasına göre Fransa’da satın alınan yaklaşık 53 milyon kopyayla, çizgi romanlar 2020’de rekor kıran bir yıl geçirdi.

ÖDÜLLER GEÇEN OCAK AYINDA VERİLMİŞTİ

Organizatörler, festivali iki bölüme ayırmışlardı: Ocak ayındaki ilk bölüm profesyonellere ayrıldı ve 24-27 Haziran tarihleri ??arasında yapılması planlanan ikinci bölüm ise halka açık olacaktı. Geleneksel Angoulême ödülleri, ocak ayında yalnızca gazeteci ve yazarların katıldığı kapalı bir törenle verildi. En iyi albüm ödülü olan Altın Fauve, Amerikalı Landis Blair ve David L. Carlson’un yazdığı “The Hunting Accident”a (Av Kazası) değer görüldü. Bu kısa öyküde, Dante’nin “İlahi Komedya”sını hapishanede keşfeden kör bir adamın öyküsü anlatılıyordu.