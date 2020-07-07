Dünyanın en uzun süre hayatta kalan yapışık ikizleri Ronnie ve Donnie Gaylon, 68 yaşında hayatlarını kaybetti

07 Temmuz 2020 Salı, 12:34

Donnie ve Ronnie Galyon, 28 Ekim 1951'de ABD’nin Ohio eyaletinde 11.5 kilo ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doktorlar ikizleri güvenli bir şekilde ayırmanın bir yolunu bulmaya çalışırken, hayatlarının ilk iki yılını hastanede geçirdiler. İkizlerin ameliyattan sağ çıkacağına dair bir garantinin olmadığı söylendiğinde, aile çocuklarının ameliyat olmalarına izin vermedi.

68 yıl boyunca yüz yüze yaşayan yapışık ikizlerin her biri ayrı kalp ve midelerle doğdu. Kendi kol ve bacakları ile hareket ederek yaşamlarını sürdürdü. Donnie ve Ronnie Galyon, 2014 yılında 63 yaşına geldiklerinde dünyanın en uzun yaşayan yapışık ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

REST IN PEACE: Ronnie and Donnie Galyon, the world's longest-surviving conjoined twins, died on July 4th at the age of 68. https://t.co/J99oSO6sNz — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) July 6, 2020

37 YIL BOYUNCA SİRKTE ÇALIŞTILAR

Sputnik'in aktardığına göre, 68 yaşında ölen yapışık ikizler hayatlarının son on yılını çeşitli sağlık sorunlarından dolayı yatakta geçirdikleri belirtildi. Yapışık ikizler, doğduklarında annesi onları reddederek bırakıp gittiği, babaları ve üvey anneleri tarafından hayatta kalmaları sağlanan ikiz kardeşlerin, hastane faturalarını ödemek ve dokuz kardeşlerine destek olmak için üç yaşından itibaren 37 yıl boyunca sirk gösterilerinde çalıştıktan sonra 1991 yılında emekli oldukları ifade edildi.