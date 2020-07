Dünyanın en uzun süre hayatta kalan yapışık ikizleri Ronnie ve Donnie Gaylon, 68 yaşında hayatlarını kaybetti

Donnie ve Ronnie Galyon, 28 Ekim 1951'de ABD’nin Ohio eyaletinde 11.5 kilo ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doktorlar ikizleri güvenli bir şekilde ayırmanın bir yolunu bulmaya çalışırken, hayatlarının ilk iki yılını hastanede geçirdiler. İkizlerin ameliyattan sağ çıkacağına dair bir garantinin olmadığı söylendiğinde, aile çocuklarının ameliyat olmalarına izin vermedi.

68 yıl boyunca yüz yüze yaşayan yapışık ikizlerin her biri ayrı kalp ve midelerle doğdu. Kendi kol ve bacakları ile hareket ederek yaşamlarını sürdürdü. Donnie ve Ronnie Galyon, 2014 yılında 63 yaşına geldiklerinde dünyanın en uzun yaşayan yapışık ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

REST IN PEACE: Ronnie and Donnie Galyon, the world's longest-surviving conjoined twins, died on July 4th at the age of 68. https://t.co/J99oSO6sNz