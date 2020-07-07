Dünyanın en uzun süre hayatta kalan yapışık ikizleri Ronnie ve Donnie Gaylon, 68 yaşında hayatlarını kaybetti

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olan Ronnie ve Donnie Gaylon, 68 yaşında ABD’nin Ohio eyaletinin Dayton şehrinde hayatlarını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2020 Salı, 12:34
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Donnie ve Ronnie Galyon, 28 Ekim 1951'de ABD’nin Ohio eyaletinde 11.5 kilo ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doktorlar ikizleri güvenli bir şekilde ayırmanın bir yolunu bulmaya çalışırken, hayatlarının ilk iki yılını hastanede geçirdiler. İkizlerin ameliyattan sağ çıkacağına dair bir garantinin olmadığı söylendiğinde, aile çocuklarının ameliyat olmalarına izin vermedi.

68 yıl boyunca yüz yüze yaşayan yapışık ikizlerin her biri ayrı kalp ve midelerle doğdu. Kendi kol ve bacakları ile hareket ederek yaşamlarını sürdürdü. Donnie ve Ronnie Galyon, 2014 yılında 63 yaşına geldiklerinde dünyanın en uzun yaşayan yapışık ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

37 YIL BOYUNCA SİRKTE ÇALIŞTILAR

Sputnik'in aktardığına göre, 68 yaşında ölen yapışık ikizler hayatlarının son on yılını çeşitli sağlık sorunlarından dolayı yatakta geçirdikleri belirtildi. Yapışık ikizler, doğduklarında annesi onları reddederek bırakıp gittiği, babaları ve üvey anneleri tarafından hayatta kalmaları sağlanan ikiz kardeşlerin, hastane faturalarını ödemek ve dokuz kardeşlerine destek olmak için üç yaşından itibaren 37 yıl boyunca sirk gösterilerinde çalıştıktan sonra 1991 yılında emekli oldukları ifade edildi.


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