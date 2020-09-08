Dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ilk partisi dolaşıma girdi
Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının ilk partisinin dolaşıma girdiği açıklandı.
Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V halkın kullanımına açılıyor.
Sputnik International'dan Daria Bedenko'nın haberine göre, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından yeni koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik geliştirilen 'Gam-COVID-Vac' (Sputnik V) aşısının ilk partisi, Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçti ve dolaşıma açıldı" ifadelerine yer verildi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da, koronavirüs aşısının klinik deneylerin 3. aşamasındaki gönüllülere bu hafta yapılmaya başlanacağını açıklamıştı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de, geçen pazar yaptığı açıklamada Moskova'da yaşayan vatandaşların çoğunluğunun birkaç ay içerisinde aşılanmasını umduğunu söylemişti.
Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin 11 Ağustos tarihinde tescillenmesinin ardından, aralarında BAE, Suudi Arabistan, Endonezya, Filipinler, Meksika, Brezilya ve Hindistan'ın bulunduğu en az 20 ülke, aşıyla ilgilendiklerini açıkladı.
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