'Dur' ihtarına uymayınca vurularak yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Kürşat G., (20) vurularak yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Caddede uygulama yapan polis ekipleri, motosikletli Kürşat G.'ye 'dur' ihtarında bulundu.
İddiaya göre ikinci ihtara da uymayan Kürşat G. kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ateş açtı. Yaralanan Kürşat G., çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kürşat G., sevk edildiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Operasyonun ardından Kürşat G. normal servise alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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