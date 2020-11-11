'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:50

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Nurdağı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan kişinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde evden çıkarken fark etti. Ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, yanındaki poşeti araziye atarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, araziye attığı poşette de çorapların içine gizlenen 8 tabanca bulundu.

Tabancalara el koyulurken, şüphelinin sorgulanmasına başlandı.



