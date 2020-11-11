'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, güvenlik güçlerinin takibe aldığı, 'dur' uyarısı üzerine kaçmaya çalışırken, yakalanan şüphelinin araziye attığı çorapların içinde 8 tabanca ele geçirildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Nurdağı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan kişinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde evden çıkarken fark etti. Ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, yanındaki poşeti araziye atarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, araziye attığı poşette de çorapların içine gizlenen 8 tabanca bulundu.
Tabancalara el koyulurken, şüphelinin sorgulanmasına başlandı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Samsun’da büyük skandal
- Albayrak’ın istifası bir başlangıç
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Almanya bizi kıskanıyor mu? sorusuna kahkahalı yanıt
- CHP'nin oy oranıyla ilgili anket açıklaması!
- Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir için deprem uyarısı
- TRT, 'Atanıtkabir' skandalını böyle açıkladı
- Korkunç an! O sürücü hakkında işlem başlatıldı
- İstifa eden Berat Albayrak'a ilişkin ilk sözleri
- AKP'ye oy veren yurttaş: İnsanı zorla solcu yapıyorlar!
- İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
- İzmir depremi ile ilgili çektiği videoya tepki yağdı!
- Berat Albayrak yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Erdoğan 'Berat Albayrak' sessizliğini bozdu
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Samsun’da büyük skandal
- Albayrak’ın istifası bir başlangıç
- Karamollaoğlu 'iki damada' dikkat çekti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı