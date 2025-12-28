Erdoğan sonrası için dikkat çeken anket: AKP’nin başına kim geçmeli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası AKP'nin liderliğini kimin yapacağı tartışmaları sürüyor. Refleks Veri & Araştırma, “AKP’nin başına Erdoğan’dan sonra kim geçmeli?” sorusuna yanıt arayan bir anket yaptı.

AKP içindeki 'taht kavgası' olarak da tartışılan konuya ilişkin yapılan anketin sonuçları dikkat çekti.

Şirket, “Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusunu 2386 kişiye yöneltti.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; Erdoğan sonrasında Erdoğan'ın aile fertlerinin partiye liderlik etme ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

HAKAN FİDAN BİRİNCİ SIRADA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ankette birinci çıkarken Fidan ile rekabette olduğu belirtilen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun arkasından üçüncü sıraya yer aldı.

Anketin sonuçları şu şekilde:

Hakan Fidan yüzde 33,4,

Süleyman Soylu yüzde 32,5,

Bilal Erdoğan yüzde 14,2,

Selçuk Bayraktar yüzde 12,9,

Numan Kurtulmuş yüzde 7.