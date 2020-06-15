Duruşmalar ne zaman başlayacak?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.
Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından önemli satır başları şöyle;
-(Ayasofya'nın ibadete açılması) Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir.
-(İnfaz düzenlemesi) İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum.
-Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktık
-Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur.
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