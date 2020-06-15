Duruşmalar ne zaman başlayacak?

15 Haziran 2020 Pazartesi, 10:24

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

-(Ayasofya'nın ibadete açılması) Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir.

-(İnfaz düzenlemesi) İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum.

-Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, 'AK Parti'ye nasıl yarar' değil, 'Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar' açısından baktık

-Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda savunmayı güçlendiren bir yapı bizim arzumuzdur.