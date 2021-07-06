Düsseldorf Havalimanı’nda bıçaklı saldırı

Düsseldorf Havalimanı’nda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 14:55
Düsseldorf Havalimanı’nda bıçaklı saldırı
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Alman Focus dergisinin bir federal polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Düsseldorf Havalimanı’nda bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haberde, bıçaklı saldırının kalkış terminali önünde gerçekleştiği ve nedeninin belirsizliğini koruduğu belirtildi.


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