06 Temmuz 2021 Salı, 14:55

Alman Focus dergisinin bir federal polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Düsseldorf Havalimanı’nda bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haberde, bıçaklı saldırının kalkış terminali önünde gerçekleştiği ve nedeninin belirsizliğini koruduğu belirtildi.