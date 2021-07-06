Düsseldorf Havalimanında bıçaklı saldırı
Alman polisi, Düsseldorf havaalanının dışında iki evsiz arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
Düsseldorf polis sözcüsü, olaya karışanlardan birinin olay yerinden kaçtığını ve arandığını duyurdu.
Federal polis sözcüsü, Alman Focus dergisinin haberini doğrulayarak, bıçaklanan kurbanın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Reuters'ta yer alan habere göre sözcü ayrıca, yerel saatle 12.16'da (1016 GMT) iki kişinin havaalanı otoparkına doğru yürüdüğünü, bu noktada kavganın meydana geldiğini açıkladı.
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