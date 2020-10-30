Dylan zamanı!
“Büyük Amerikan şarkı geleneğine yeni, şiirsel bir ifade tarzıyla katkıda bulunması” gerekçesiyle, 2016’da, hayli tartışmalı bir biçimde Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen ünlü Amerikalı şarkı sözü yazarı ve şair Bob Dylan’ın, kendi adını taşıyan ilk albümünden başlayarak otuz bir albümdeki şarkıları Sözler (1961 - 2012) adlı kitabında bir arada.
“Büyük Amerikan şarkı geleneğine yeni, şiirsel bir ifade tarzıyla katkıda bulunması” gerekçesiyle, 2016’da, hayli tartışmalı bir biçimde Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen ünlü Amerikalı şarkı sözü yazarı ve şair Bob Dylan’ın, kendi adını taşıyan ilk albümünden başlayarak otuz bir albümdeki şarkıları Sözler (1961 - 2012) adlı kitabında bir arada.
Kara Plak Yayınları tarafından yayımlanan kitabı Armağan Ekici yayıma hazırladı.
On üç çevirmenin (Armağan Ekici, Burcu Uğuz, Deniz Koç, Emrah Özesen, Esin İleri, Kutlukhan Kutlu, Lora Sarı, Mahir Ünsal Eriş, Seçkin Erdi, Selahattin Özpalabıyıklar, Sevin Okyay, Süreyyya Evren, Yaz Özpalabıyıklar) elinden çıkan çevirilerle ve Nazım Dikbaş’ın her bir albüm için özel yaptığı “kapak” çizimleriyle yayımlanan 705 sayfalık kitapta Dylan’ın söz konusu albümlere girmemiş şarkıları da yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi