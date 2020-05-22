e-Dönüşüm, KOBİ’lerle birlikte Serbest Meslek Sahiplerinin de hayatına e-SMM ile giriyor
QNB Finansbank KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırabilme hedefiyle Eylül 2019’da Dijital Köprü Projesi’ni hayata geçirdi.
QNB Finansbank KOBİ’lerin dijital
dönüşüm süreçlerini kolaylaştırabilme hedefiyle Eylül 2019’da Dijital Köprü
Projesi’ni hayata geçirdi. KOBİ’lere destek olmak amacıyla lansmanı yapılan ücretsiz
e-dönüşüm paketi büyük ilgi gördü, 30 bine yakın KOBİ başvuruda bulundu. QNB
Finansbank Dijtal Köprü 1 Haziran’dan itibaren e-SMM’ye girmek zorunluluğu
bulunan serbest meslek çalışanları için de ücretsiz çözümlerini hazırladı.
Serbest meslek çalışanları Dijital Köprü ile QNB Finansbank’ın e-SMM
hizmetlerini 2022’ye kadar ücretsiz olarak kullanabilicek.
QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür
Yardımcısı Erkin Aydın konuya ilişkin soruları yanıtladı:
Bugüne
geldiğimizde projenin başlangıcından çok daha farklı bir tablo ile karşı
karşıyayız. Günümüz şartlarında tüm dünya olarak iş yapış şeklimiz 2 - 3 ay
gibi kısa bir süre içerisinde büyük bir değişime uğradı. Hayatımıza yeni
terimler geldi: Sosyal mesafe, yeni normal, online dersler/toplantılar bunlardan
bazıları. Dijitalleşme artık çok daha farklı bir yere oturdu. Daha önce çok az
firmanın içselleştirdiği bu terminoloji artık bir zorunluluk haline geldi ve
şirketlerin rekabetçi olmalarının da ötesinde işlerini yürütebilmek için
dijital dönüşümünü içselleştirmenin gerekliliğini bize kanıtladı.
e-SMM, serbest meslek çalışanlarının matbu olarak
düzenledikleri makbuzun elektronik hali. Matbu makbuz ile aynı kanuni
özelliklere sahip. Bu ürün yeni bir ürün değil, 1 Ocak 2018’den bu yana
kullanılıyor ancak şimdiye kadar kullanım için herhangi bir zorunluluk yoktu. Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı tebliğe göre; serbest
meslek sahipleri 1 Haziran 2020'ye kadar başvurularını yaparak e-SMM
uygulamasına dahil olmak zorundalar.
Makbuzların
kağıttan dijitale taşınması ile veri kaybının önüne geçmenin yanında baskı,
arşivleme, depolama, kargolama süreçlerini ve neden oldukları mali yükleri ortadan
kaldırmanın yanında GİB’in çerçevelediği kurallar sayesinde oluşabilecek
hataları en aza indirerek işlemlerin daha hızlı ve güvenilir gerçekleşmesini
sağlıyor. e-SMM ile serbest meslek sahipleri, alıcılarına makbuzları e-posta
veya SMS olarak yollayabilecekleri gibi, alıcılarının talep etmesi halinde
basılı olarak da teslim edebiliyor ancak makbuzun basılı olarak saklanması gibi
bir zorunluluğu yok.
Yayınlanan
tebliğ kapsamına, vergiden muaf olmayan serbest meslek sahipleri giriyor.
Doktor, avukat, mimar, diş doktoru, veteriner, mühendis, sanatçı, menajer,
serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb. meslek gruplarının
1 Haziran 2020’ye kadar e-SMM’ye geçmeleri zorunlu.
Dijital Köprü e-SMM’ye
geçiş sürecini kolaylaştırmak adına QNB Finansbank müşterisi olma koşulunu
kaldırarak şubeye gitmeden de e-SMM’ye geçme avantajını sağladı
Yaptığımız araştırmaya göre ülkemizde halihazırda
200 binin üzerinde e-SMM mükellefi bulunuyor. QNB Finansbank olarak bu büyük
gruba e-SMM’yi 2022 yılına kadar hiçbir kontör sınırlaması olmadan ücretsiz
olarak sunacağız. Bankamızın internet sitesi, çağrı merkezi ve şubelerimizden
başvuruda bulunan serbest meslek sahiplerinin QNB Finansbank müşterisi olması
gerekmiyor. e-SMM’yi bankamız müşterisi olmayanlar da 3 ay boyunca ücretsiz
olarak kullanabilecek. Bankamızda hesap açarlarsa bu üründen 2022 yılına kadar
ücretsiz olarak faydalanacaklar.
Serbest meslek sahiplerinin e-SMM’ye geçerek
makbuzlarını bu sistem aracılığı ile üretmeleri için tek yapmaları gereken QNB
Finansbank internet sitesi, çağrı merkezi ya da şubelerimiz aracılığı ile
başvuruda bulunmaları ve e-İmza ya da Mali Mühürlerini bulundurmaları. Kullanım
ile ilgili birkaç detay vermek gerekirse, Dijital Köprü’de e-Dönüşüm ürünlerini
iştirakimiz QNB eFinans aracılığı ile sunuyoruz. Müşterilere QNB eFinans
tarafından gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile qnbefinans.com’da yer alan
portal üzerinden ürüne kolaylıkla aktivasyon sağlanıyor. Aktivasyon
sağlandıktan sonra QNB eFinans’ın mobil uygulaması ile akıllı telefonlardan da
makbuz kesilebiliyor.
e-Dönüşüm ürünleri hayatımıza yeni giren ürünler
olduğundan dolayı müşterilerimize farklı kanallardan destek sunmamız
gerektiğini düşünüyoruz. Bundan hareketle müşterilerimiz QNB eFinans’ın mobil uygulamasının
yanı sıra qnbefinans.com’da yer alan chatbot sayesinde canlı destek
alabilecekler. QNB Finansbank’ın çağrı merkezi de müşterilerimize bir telefon
uzakta.
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