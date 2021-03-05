Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finalde elendi

05 Mart 2021 Cuma, 09:08

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final rövanş maçında İtalya’nın Unet e-work Busto Arsizio ekibine 3-1 mağlup olarak elendi.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya ekibi Unet e-work Busto Arsizio’e 25-23, 25-22, 25-22 ve 28-26’lık setlerle 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk maçı da 3-1 kazanan Unet e-work Busto Arsizio, yarı finalde VakıfBank’ın rakibi oldu.

Yarı final ilk maçları 16 ve 18 Mart, rövanşları ise 23 ve 25 Mart’ta yapılacak.



