Eczacıbaşı VitrA - Kuzeyboru: 3-0

03 Kasım 2020 Salı, 16:39

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Seçkin Yener, Tuncay Sevim.

ECZACIBAŞI VİTRA: Fatma, Beyza, Mirkovic, Thompson, Yasemin, Boskovic, Simge (L), Hande, Melisa, Melis

KUZEYBORU: Arelya, Hümay, Ceren, Victoria, Mitchem, Merve, Dilek (L), Boskovic, Arzum, Matea, Dilara, Sabriye

SETLER: 3-0 (25-10, 25-12, 25-14)

SÜRE: 65 dakika (20,22,23)

Misli.com Sultanlar Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA sahasında Kuzeyboru'yu set vermeden mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Birinci sete kaptan Boskovic ve Fatma Yıldırım'ın etkili ataklarıyla başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-6 önde girdi ve seti 25-10 bitirdi. İkinci sette de rakibine öne geçme şansı vermeyen ev sahibi, beş blok sayısıyla oynadığı seti, Hande Baladın'ın hücumuyla 25-12 sonlandırdı. Orta oyuncu Yasemin Güveli, iki set boyunca toplam 4 blokla oynadı. Üçüncü sete ise 5 sayılık seriyle başlayan Eczacıbaşı VitrA, kontrolü elden bırakmadı ve maçı set vermeden kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla kaptan Boskovic olurken, Eczacıbaşı VitrA'da oyuncular toplamda 10 blok sayısı elde etti.

Öte yandan, formalarında siyah kurdelelerle sahaya çıkan turuncu beyazlılar, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden ve yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız için "Kalbizim sizinle Ege" yazılı pankartla maç öncesi seremonide yer aldı.

Eczacıbaşı VitrA, birinci devrenin son maçında 7 Kasım Cumartesi günü, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a konuk olacak. Kuzeyboru ise aynı gün Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak.







