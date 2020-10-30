Edgar Allen Poe'dan tekinsiz öyküler
Gizemli, doğaüstü ve tedirgin edici öyküleriyle edebiyatta silinmez bir iz bırakmış olan Edgar Allan Poe’dan, yaşamla ölüm arasında salınan üç tekinsiz öykü; Kara Kedi...
“Poe, kötü adamlar ya da çılgın adamlar olabilen ana kahramanlar hakkında yazan ilk yazardı ve bunların bazıları benim en sevdiğim öykülerdir.”
Stephen King
“O ölüm hakkında yazmıştır. Aslında pek çok konuda yazmıştır ama ölüm ve ölümden dönüş ve ölüden kalan seslerle hatıralar Poe’nun eserlerini kaplamıştır.”
Neil Gaiman
Gizemli, doğaüstü ve tedirgin edici öyküleriyle edebiyatta silinmez bir iz bırakmış olan Edgar Allan Poe’dan, yaşamla ölüm arasında salınan üç tekinsiz öykü: Çılgınlığın eşiğine yaklaştıkça sevgi dolu her şeye tahammülsüzlüğü artan bir adamın hezeyanları “Kara Kedi”de; ölümün eşiğinde ruhu hipnotizmayla tutulmaya çalışılan bir adamın kaderi “Mösyö Valdemar Olayının Gerçekleri”nde; soylu bir ailenin son günleri, gotik edebiyatın şaheserlerinden “Usher’ların Çöküşü”nde okuru sarsacak.
Kara Kedi - Üç Tekinsiz Öykü / Edgar Allen Poe/ Çeviren: Levent Göktem / Sia Kitap / 40 s.
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