Edinson Cavani’den Barcelona’ya Mesaj: Beni Alın
Sport’un haberine göre Edinson Cavani, Luiz Suarez ile yollarını ayıran Barcelona’ya mesaj gönderdi.
Paris
Saint Germain ile sözleşmesi biten ve nereye gideceği merak konusu olan
Uruguaylı santrafor Edinson Cavani Barcelona’yı arayarak “Beni alın” dedi.
Sport’un haberine göre Edinson Cavani, Luiz Suarez ile yollarını ayıran
Barcelona’ya mesaj gönderdi.
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