Edinson Cavani’den Barcelona’ya Mesaj: Beni Alın

14 Eylül 2020 Pazartesi, 16:32

Paris Saint Germain ile sözleşmesi biten ve nereye gideceği merak konusu olan Uruguaylı santrafor Edinson Cavani Barcelona’yı arayarak “Beni alın” dedi. Sport’un haberine göre Edinson Cavani, Luiz Suarez ile yollarını ayıran Barcelona’ya mesaj gönderdi. Uruguaylı santrafor Cavani bu sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol attı ve 3 asist üretti.