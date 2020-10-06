Edirne'de nikah salonu öğrencilerin EBA noktası oldu
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde belediyenin nikah salonu, evlerinde internete erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) derslerine ulaşmaları için sınıfa dönüştürüldü.
Lalapaşa Belediyesi, evde internete erişim imkanı bulunmayan ya da kota sıkıntısı yaşayan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı.
İlçedeki okullarda eğitime devam eden öğrenciler, belediyenin internet altyapısı sayesinde EBA derslerine sorunsuz ulaşabiliyor. Belediye Başkanı İsmail Arslan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilere, ücretsiz internet hizmeti sağladıklarını söyledi.
Salgın döneminde nikahların azaldığına dikkati çeken Arslan, öğrencilerin ihtiyaç duydukları her an nikah salonunu sınıf gibi kullanabildiğini dile getirdi.
EBA dersleri için belediyeye gelen öğrencilerin ateş ölçümü ve dezenfekte işleminin ardından salona alındığını belirten Arslan, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimize destek amacıyla bu çalışmayı başlattık. Derslerini daha iyi takip etmelerini sağlıyoruz. Bundan sonra kota sınırı yaşayan ve evlerinde interneti olmayan öğrencilerimiz derslerini burada rahatlıkla takip edebilecek. Mesai saatleri dışında da öğrencilerimize ücretsiz internet hizmeti sunmaya devam edip, nikah salonunu açık tutacağız."
"CANLI DERSLERİMİZE RAHATLIKLA GİREBİLİYORUZ"
Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Nisa Köse ise uygulama sayesinde derslerinden geri kalmadığını anlattı.
Tedbirlere uyarak derslerini izlediklerini ifade eden Köse, "Belediyenin yaptığı bu yardım bizi mutlu etti. Canlı derslerimize rahatlıkla girebiliyoruz. Kota sınırı olmadan videoları izleyerek derslerimizden geri kalmıyoruz." dedi.
6. sınıf öğrencisi Enes Kuşçu da nikah salonunda internet sıkıntısı yaşamadan derslerini takip ettiğini aktardı.
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