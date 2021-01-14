Efeler'de 'Kadın dostu belediye' taahhütnamesi imzalandı

14 Ocak 2021 Perşembe, 09:59

Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Perihan Öğdüm, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Kadın Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ile birim müdürleri katıldı.

“KADIN SIĞINMA VE KONUK EVİ AÇACAĞIZ”

Göreve geldiğinde yaptığı ilk hizmetin kadınlara yönelik olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bundan sonra da yapacağı hizmetlerin birçoğunun kadınlara yönelik olması konusunda duyarlı olacağını söyledi. Atay şöyle konuştu:

“Bu konuda da sizlere söz veriyorum. Göreve geldiğimde ilk yaptığım icraat kreş açmaktı. Kreşi şu nedenle önemsiyorum, kreş yalnızca çalışan annelerin çocuklarını bırakabilecekleri bir yer olmasının ötesinde o yaştaki çocukların kişiliklerin oluşması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitimde de fırsat eşitliği yaratmamız gerekiyor. Ekonomik durumu zor olan ailelerin çocuklarının da eşit eğitimden yararlanma olanakları olmalı. Efeler’de yaşayan öğrencilerimize okul dışında eğitim desteği sağlamak için belediyemizin Sosyal Etkinlik Merkezi’ni (EFESEM) kurduk. Kadın Sığınma Evi Projesinin de önümüzdeki bir ay içinde ihalesini yapacağız. Nisan ayının sonuna doğru da temelini atmayı düşünüyoruz.”

KADINLARA YÖNELİK HİZMETLERİNİ AÇIKLADI

Doktorlar ve sağlık çalışanları için Efeler Belediyesi olarak otel kiraladıklarını hatırlatan Başkan Atay, sözlerin şöyle sürdürdü:

“Ailelerine hastalık bulaştırmamak adına evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarımız kiraladığımız otelde kaldı. Bir bölümünü de şiddet gören kadınlar için ayırdık. Maalesef çok fazla kadın vatandaşımız çocuklarıyla birlikte orada kaldı. Pandemi döneminde kadınlar çok şiddet gördü. Projemizi bu nedenle hızlandırdık ve bir ay içinde kadın sığınma ve konuk evimizin ihalesini gerçekleştireceğiz. İki yere daha kreş yapıyoruz. Otizm yaşam merkezimizin temelini attık. En önemlisi kadınların ekonomik olarak özgürlüklerine kavuşması. Sadece kadınların çalışacağı fabrika yapıyoruz. Pozitif bir ayrımcılık yapmak gerekiyor. Kadınların iş yaşamında ve sosyal hayatta geri kalmış olmasını içimize sindiremiyoruz. İlçemizde kadın nüfusumuz erkeklerden daha fazla. Bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum. Yakın zamanda Psiko-Sosyal Destek Merkezi’ni de açacağız. Kitap kafeyi açacağız, gece ders çalışan kız öğrencilerimiz için servis aracımız hazır bekleyecek ve evlerine bırakacağız. Yurt yapacağız… İmza önemli değil, önemli olan yaptıklarımızdır. Bu taahhütnameyi imzalamadan yaptıklarım ortada. Kültürüyle, eğitimiyle her konuda yaşanılabilir bir kent yaratacağız. İmzaladığımız taahhütnamenin de hayırlı olmasını diliyorum.”

“BAŞKAN ATAY KADIN DOSTU OLDUĞUNU DEFALARCA KANITLADI”

“Hizmetleriyle kadın dostu olduğunu defalarca kanıtlayan sevgili başkanımız Mehmet Fatih Atay, ‘Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi’ni duyar duymaz, imzalamak istediğini belirtti” diyen Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, şöyle konuştu:

“Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi imzalandıktan sonra yapılacak çalışmaların takipçisi olacağız. İnanıyoruz ki buna benzer işlerin arkası gelecektir. Hayvan dostu Kent ve Çevre Dostu Kent Taahhütnameleri için de çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu konuda bize destek veren Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederim.”

KADIN MECLİSİ BAŞKANI ÖĞDÜM’DEN TEŞEKKÜR

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Perihan Öğdüm, kız çocuklarının kendilerine değer veren, kendilerinin geleceğe daha aydınlık bir yüzle bakabileceği bir belediyenin olduğu üniversitede okumaktan çok büyük gurur duyacaklarını ifade ederek, “Bu konudaki destekler çok önemli olacaktır çünkü çocuklarımız ailelerinden, arkadaşlarından ciddi anlamda darbe görebiliyorlar. Bizler onların yanında olmalıyız. Kız ve erkek çocuklarımızın eşit platformda olabilmeleri çok önemli. Bu yüzden katkılarından dolayı Kadın Meclisi adına Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a ben de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.