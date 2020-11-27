Efeler'de vatandaşlar, evinin sağlam olup olmadığını öğrenecek

27 Kasım 2020 Cuma, 08:26

Toplantıda, teknik çalışmalar kapsamında odalar tarafından yaşı fazla olan binalar başta olmak üzere tüm riskli binaların analiz edilmesi, olası bir depreme dayanıklı olup olmadıklarını ve zemin durumunu inceleyen araştırma raporu hazırlanması kararlaştırıldı. Efeler Belediyesi olarak tüm çalışmalarda araç ve ekipman desteğinde bulunacaklarını söyleyen Başkan Atay, “Vatandaşlarımız hem deprem eğitimleri ile bilinçlendirilecek hem de en merak ettikleri “Benim evim olası bir depreme dayanıklı mı?” sorusuna teknik çalışmalarımız ile cevap bulacaklar. Bu sorunun da giderilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Bir yol haritası çizdik ve her ay düzenli olarak gerçekleştireceğimiz komisyon toplantılarımız ile Efeler’i güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.