Efes, TOFAŞ'a fark attı!
Gloria Cup 2’de gün tek karşılaşmayla sonlandı. İlk turnuvanın şampiyonu Anadolu Efes, Tofaş’ı 95-56 mağlup etti.
Gloria Cup 2’de gün tek karşılaşmayla sonlandı. İlk turnuvanın şampiyonu Anadolu Efes, Tofaş’ı 95-56 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla Pazar akşamı oynanacak finale şimdiden adını yazdırdı. Micic 22 sayı, 3 ribaund 6 asist ile maçın en değerli oyuncusu seçildi. Anadolu Efes’te Sertaç Şanlı rotasyon gereği forma giymezken, Tofaş son çeyrekte tamamen genç oyuncularına şans verdi. Gloria turnuvaları boyunca 6 kez sahaya çıkan Anadolu Efes, bütün maçlarını kazandı.
Maçın önde gelen istatistikleri şöyle
TOFAŞ: Christon 14, Kilpatrick 11, Simmons 9, Muhsin 6
Anadolu Efes: Micic 22, Tolga 14, Moerman 11, Singleton 9, Dunston 9
Turnuva yarın oynanacak 3 karşılaşma ile hız kesmeden devam edecek.
Turnuvada yarının maçları şöyle:
14.30 Galatasaray - Tofaş
17.30 Fenerbahçe - Türk Telekom
20.30 Pınar Karşıyaka - Kızılyıldız
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