Efes, TOFAŞ'a fark attı!

10 Eylül 2020 Perşembe, 20:17

Gloria Cup 2’de gün tek karşılaşmayla sonlandı. İlk turnuvanın şampiyonu Anadolu Efes, Tofaş’ı 95-56 mağlup etti. Anadolu Efes bu sonuçla Pazar akşamı oynanacak finale şimdiden adını yazdırdı. Micic 22 sayı, 3 ribaund 6 asist ile maçın en değerli oyuncusu seçildi. Anadolu Efes’te Sertaç Şanlı rotasyon gereği forma giymezken, Tofaş son çeyrekte tamamen genç oyuncularına şans verdi. Gloria turnuvaları boyunca 6 kez sahaya çıkan Anadolu Efes, bütün maçlarını kazandı.

Maçın önde gelen istatistikleri şöyle

TOFAŞ: Christon 14, Kilpatrick 11, Simmons 9, Muhsin 6

Anadolu Efes: Micic 22, Tolga 14, Moerman 11, Singleton 9, Dunston 9

Turnuva yarın oynanacak 3 karşılaşma ile hız kesmeden devam edecek.

Turnuvada yarının maçları şöyle:

14.30 Galatasaray - Tofaş

17.30 Fenerbahçe - Türk Telekom

20.30 Pınar Karşıyaka - Kızılyıldız