Bir bira grubuna daha zam yapıldı! İşte zamlı liste

10 Ağustos 2021 Salı, 15:33

Efes grubunun ardından Tuborg grubu da bira zammını açıkladı.



Yayımlanan tavsiye satış fiyatı listesine göre, Tuborg Gold 50 CL Şişe (depozitolu) 14,50 TL olurken, Carslberg 50 CL Şişe 15,25 TL olarak fiyatlandırıldı. 35 CL Frederik Craft serisinin ise satış fiyatı 19 TL olarak belirlendi. İthal ürünlerden Guinness’in (44 CL) fiyatı 25 TL’ye, Weihenstephan (33 CL) fiyatı ise 22 TL’ye yükseltildi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zamlı listeyi paylaştı: